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MASSIVE HOUR Limited

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Компания COIN VALLEY
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Старый Сегодня, 11:57
#1
Премиум
Премиум
 
Пол: Мужской
Регистрация: 03.05.2016
Сообщений: 28
Благодарностей: 0
УГ: 2
КП: 0.000
MASSIVE HOUR Limited
Я не админ и админа не знаю.
Старт проекта 30.08.2017

Massivehour

О компании (перевод гугл)
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МАССИВНЫЙ ЧАС

MASSIVE HOUR Limited - это компания, юридически зарегистрированная в Великобритании в 2017 году. MASSIVE HOUR Limited предлагает инвесторам со всего мира благоприятные условия для зарабатывания на рынке частного криптоалкогольного обмена и торговли. Наша профессиональная команда трейдеров готова круглосуточно предоставлять вам стабильный доход с вашими единственными усилиями по регистрации и инвестированию в наши планы. Наша компания предлагает очень выгодные инвестиции для всех. Годы торгового опыта на криптовалютных рынках обеспечивают стабильный доход не только для компании, но и для многочисленных клиентов по всему миру. Сегодня наша автоматизированная платформа позволяет любому стать инвестором и зарабатывать на ежедневной основе с различными инвестиционными планами. Наши инвестиционные портфели разработаны таким образом, что каждый участник, независимо от уровня дохода, может в полной мере участвовать и зарабатывать деньги. Независимо от типа инвестиционной стратегии компания также гарантирует полную отдачу от инвестиций после окончания периода начислений. В МАССИВОМ ЧАСЕ работает команда высокоэффективных финансовых экспертов, которые точно знают, когда валюта будет расти или падать. Они отслеживают рынок непрерывно и начинают торговать в лучшие времена. Компания имела очень хорошие результаты как в торговле, так и в стартовом финансировании. Однако то, что у нас сейчас есть, - это крошечная часть того, что мы могли бы иметь, если бы у нас было достаточно средств для использования каждой возможности заработка в нашей сфере. В целях увеличения наших текущих активов мы решили привлечь средства частных и корпоративных инвесторов через нашу платформу веб-сайта и получить прибыль от многих других возможностей получения дохода, которые в настоящее время мы должны отказаться или игнорировать из-за ограниченных активов. Наша миссия - обеспечить максимальную прибыль для каждого из наших инвесторов и сохранить возможные риски для их инвестиций на самых низких уровнях.

Тарифные планы:
6% в час на 24 часа
МИНИМУМ 2$

7% в час на 24 часа
МИНИМУМ 25$

8% в час на 24 часа
МИНИМУМ 50$

11% в час на 24 часа
МИНИМУМ 100$


9% реферальная комиссия.

8% региональный представитель.

Платежные системы: биткоин, перфектманей, адвкеш, пеер

Мой вклад
100 дол
https://blockchain.info/tx/1a2f6cc06...c52cedba3f5c45
Последний раз редактировалось SergeyFedy; Сегодня в 12:01.
SergeyFedy вне форума  
Старый Сегодня, 12:42
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 14,760
Благодарностей: 17,495
УГ: 7
КП: 0.265
подарки
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: MASSIVE HOUR Limited
Вот это планы! Удвоитель за 1 день от 50 баксов!
__________________
СВЕЖАЯ ИНФА О ГОРЯЧИХ ПРОЕКТАХ + РЕФБЕК!
Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ!
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putoran на форуме  
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