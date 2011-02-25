Я не админ и админа не знаю.
Старт проекта 30.08.2017
Massivehour
О компании (перевод гугл)
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МАССИВНЫЙ ЧАС
MASSIVE HOUR Limited - это компания, юридически зарегистрированная в Великобритании в 2017 году. MASSIVE HOUR Limited предлагает инвесторам со всего мира благоприятные условия для зарабатывания на рынке частного криптоалкогольного обмена и торговли. Наша профессиональная команда трейдеров готова круглосуточно предоставлять вам стабильный доход с вашими единственными усилиями по регистрации и инвестированию в наши планы. Наша компания предлагает очень выгодные инвестиции для всех. Годы торгового опыта на криптовалютных рынках обеспечивают стабильный доход не только для компании, но и для многочисленных клиентов по всему миру. Сегодня наша автоматизированная платформа позволяет любому стать инвестором и зарабатывать на ежедневной основе с различными инвестиционными планами. Наши инвестиционные портфели разработаны таким образом, что каждый участник, независимо от уровня дохода, может в полной мере участвовать и зарабатывать деньги. Независимо от типа инвестиционной стратегии компания также гарантирует полную отдачу от инвестиций после окончания периода начислений. В МАССИВОМ ЧАСЕ работает команда высокоэффективных финансовых экспертов, которые точно знают, когда валюта будет расти или падать. Они отслеживают рынок непрерывно и начинают торговать в лучшие времена. Компания имела очень хорошие результаты как в торговле, так и в стартовом финансировании. Однако то, что у нас сейчас есть, - это крошечная часть того, что мы могли бы иметь, если бы у нас было достаточно средств для использования каждой возможности заработка в нашей сфере. В целях увеличения наших текущих активов мы решили привлечь средства частных и корпоративных инвесторов через нашу платформу веб-сайта и получить прибыль от многих других возможностей получения дохода, которые в настоящее время мы должны отказаться или игнорировать из-за ограниченных активов. Наша миссия - обеспечить максимальную прибыль для каждого из наших инвесторов и сохранить возможные риски для их инвестиций на самых низких уровнях.
Тарифные планы:
6% в час на 24 часа
МИНИМУМ 2$
7% в час на 24 часа
МИНИМУМ 25$
8% в час на 24 часа
МИНИМУМ 50$
11% в час на 24 часа
МИНИМУМ 100$
9% реферальная комиссия.
8% региональный представитель.
Платежные системы: биткоин, перфектманей, адвкеш, пеер
Мой вклад
100 дол
https://blockchain.info/tx/1a2f6cc06...c52cedba3f5c45