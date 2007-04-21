Абрамович раздал около 20 электромобилей Tesla

«Абрамович большой фанат этой машины»
Миллиардер Роман Абрамович выдал в пользование приближенным и партнерам около 20 машин, передает The Bell со ссылкой на собственные источники.
«Абрамович большой фанат этой машины, как и всего экологического, в частности, электротранспорта. Он первым ее завез и стал пропагандировать — чтобы сразу у нескольких людей они появились», — сообщает источник из окружения олигарха.
По словам источников издания, в число этих людей входят директор музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, владелец девелоперской компании «Снегири» Александр Чигиринский и председатель Федерации еврейских общин России (ФеОР) России Александр Борода.
Директор «Гаража» подтвердил изданию, что получил Tesla от Абрамовича, владелец девелоперской компании «Снегири», в которой Абрамовичу принадлежит миноритарный пакет, сказал, что ездит уже на втором электромобиле, но не стал отвечать, получил ли он ее от олигарха. Представитель Бороды отметил, что глава ФеОР «очень доволен» черной Tesla, а знакомый подтвердил, что электромобиль подарил Роман Абрамович.
По информации издания, в 2015 году один электромобиль был зарегистрирован на Чукотке, где начале 2000-х олигарх работал губернатором, две Tesla — в Качканаре Свердловской области, где находится крупнейший горно-обогатительный комбинат Evraz Group.
Кроме этого, на территории гольф-клуба в Сколково, Абрамович установил первую в России станцию зарядки электромобилей Supercharger. О симпатии Абрамовича к электромобилям ранее заявлял представитель его компании Millhouse Джон Манн. Он заялил, что бизнесмен «любит машины Tesla», писали РБК.
Также сообщает издание, среди чиновников тоже есть владельцы экологичного авто. Министр связи Николай Никифоров несколько лет отмечает в декларации наличие Tesla Model S у своей жены, глава Сбербанка Герман Греф рассказывал о своей Tesla министру энергетики Александру Новаку, а Bloomberg ранее сообщал о наличии электромобиля у главы Газпромбанка Андрея Акимова.
Несмотря на то, что официально Tesla не продается в России, по данным агентства «Автостат», на территории страны сейчас зарегистровано 215 электромобилей.
источник znak.com