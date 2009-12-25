ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие"

Банк России объявил о решении провести санацию банка "ФК Открытие" в целях повышения финансовой устойчивости.
В опубликованном во вторник пресс-релизе ЦБ РФ сообщается о том, что в банке "ФК Открытие" введена временная администрация ЦБ и Фонда консолидации банковского сектора.
Средства на проведение санации выделит Фонд консолидации банковского сектора. "ФК Открытие" станет первым банком, для улучшения финансовой ситуации которого используются средства ФКБС. Как отмечается, банк будет продолжать работу в обычном режиме, выполняя свои обязательства и совершая новые сделки.
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О мерах по повышению финансовой устойчивости ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – http://cbr.ru/press/pr/?file=2908201...9T16_54_35.htm
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20:07 - 29 авг. 2017 г.
"Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (г. Москва) (далее – Банк).
В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.
Реализация мер по повышению финансовой устойчивости Банка осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями Банка, что позволит обеспечить непрерывность его деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности Банка.
Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку Банку, гарантируя непрерывность его деятельности.
Приказом Банка России от 29.08.2017 № ОД-2469 в соответствии со статьями 189.25, 189.26, 189.31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ назначена временная администрация по управлению ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие". В состав временной администрации вошли сотрудники Банка России и ООО "УК ФКБС".
Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.
Финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу Банка, в том числе Публичное акционерное общества Страховая Компания "Росгосстрах", Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ", Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк", АО "НПФ Лукойл-гарант", АО "НПФ Электроэнергетики", ОАО "НПФ "РГС", АО "Открытие Брокер", а также "Точка" и Рокетбанк продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/90258