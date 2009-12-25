Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,780 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие"

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 06:43
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,511
Благодарностей: 9,024
УГ: 11
КП: 0.157
подарки
награды Волшебный горшочек 
ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие"
Банк России объявил о решении провести санацию банка "ФК Открытие" в целях повышения финансовой устойчивости.


В опубликованном во вторник пресс-релизе ЦБ РФ сообщается о том, что в банке "ФК Открытие" введена временная администрация ЦБ и Фонда консолидации банковского сектора.

Средства на проведение санации выделит Фонд консолидации банковского сектора. "ФК Открытие" станет первым банком, для улучшения финансовой ситуации которого используются средства ФКБС. Как отмечается, банк будет продолжать работу в обычном режиме, выполняя свои обязательства и совершая новые сделки.

Читать
Банк России ✔ @bank_of_russia
О мерах по повышению финансовой устойчивости ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – http://cbr.ru/press/pr/?file=2908201...9T16_54_35.htm
20:07 - 29 авг. 2017 г.

"Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (г. Москва) (далее – Банк).

В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

Реализация мер по повышению финансовой устойчивости Банка осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями Банка, что позволит обеспечить непрерывность его деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности Банка.

Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку Банку, гарантируя непрерывность его деятельности.

Приказом Банка России от 29.08.2017 № ОД-2469 в соответствии со статьями 189.25, 189.26, 189.31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ назначена временная администрация по управлению ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие". В состав временной администрации вошли сотрудники Банка России и ООО "УК ФКБС".

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.

Финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу Банка, в том числе Публичное акционерное общества Страховая Компания "Росгосстрах", Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ", Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк", АО "НПФ Лукойл-гарант", АО "НПФ Электроэнергетики", ОАО "НПФ "РГС", АО "Открытие Брокер", а также "Точка" и Рокетбанк продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов.

Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/90258
__________________
Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
За 2.5 года 170% прибыли I Кешбэк до 15% I ХАЛЯВА Please!
Ищу рекламодателя I Альтернатива ВТС-е
pilot10 вне форума  
Ответить
Метки
банк, новости, россия
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Дыра" в капитале банка "Кредит-Москва" составляет 5,6 млрд рублей. flot Новости в мире финансов и инвестиций 4 04.11.2016 16:03
Ролдугин заявил, что "клянчил" деньги, пока не стал акционером банка "Россия" dengov Политика и экономика 5 11.04.2016 22:52
"Уралсиб" обратится в суд в связи с сообщениями СМИ о его возможной санации Save83 Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.02.2015 15:43
"Ростелеком" объявил тендер на создание платежной системы "для своих" EmiLieN Новости платежных систем 4 24.01.2015 17:02
На экс-трейдеров банка "Открытие" завели дело за аферу на $213 млн KLIMEYKO Новости в банковской сфере и страховании 3 07.08.2014 11:05

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар mysilver
Дебетовая карта Payoneer от Webmoney
От mysilver в разделе «Кредитные и дебетовые карты»
Аватар Руслан Александрович
Баскетбол тотал больше
От Руслан Александрович в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар moskva
Левочкин: Ради мира нужно соблюдать Минские соглашения
От moskva в разделе «Политика и экономика»
Аватар nlobp
БИНБАНК кредитные карты (бывш. МоскомПриватБанк) - binbankcards.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватар feueFrei
Toroinvest - toroinvest.biz
От feueFrei в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Anavuajna
Краткий обзор бирж криптовалют Украины
От Anavuajna в разделе «Биржи криптовалют»
.     
Пользователей
420,780
Тем
486,685
Сообщений
12,092,144

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube