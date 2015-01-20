Что думают иностранные коллеги про инвестирование в ICO?

Дни, которые ознаменованы бумом доткомов в конце 90-х годов принесли крупным инвесторам гарантированную крупную прибыль. Различные компании заработали огромные деньги уже в первый день этого революционного события в экономике, но потеряли в долгосрочной перспективе. Но были инвесторы, у которых были знания, дальновидность, чтобы предугадать исход событий и вовремя выйти, делая себе состояния. Главными героями того времени стали Amazon, eBay и Priceline. 20 лет спустя мы видим повторение истории. Кто-то верит в это, кто-то отрицает. Модно и лаконично это теперь называется Cryptocurrency start-ups. Многие из этих ICO из копеечных пытаются стать лидерами в мире криптовалюты, но терпят крах в самом начале. Успешный проект найти сложно, заработать на нём состояние ещё сложнее. Иностранные коллеги также понимают, что инвестируют фактически в пустоту, поэтому создали для себя свод правил.
1. Узнайте все, что вы можете о команде разработчиков.
Когда за границей впервые находят ICO, который привлекает многих, люди сразу не бросаются за рефералкой или бонусами. Нужно смотреть страницу разработчика. Это сравнимо с тем, что вы подписываете договор, не прочитав его (кстати, актуально для хайпов). Разработчики ICO должны использовать своё настоящее имя и иметь фотографию. Ни при каких обстоятельствах вы не должны вкладывать деньги в монету с анонимной командой разработчиков. Банально пробейте по популярным хостингам картинок, может найдёте аккаунт какого-нибудь сомалийца в инсте. Дальше уже предлагается узнать биографию: школа, прошлая работа, прошлый опыт. Хорошим признаком является то, что разработчики свяжут свои ссылки Linkedln, GitHub или Twitter на веб-сайте ICO. Изучите учётные данные и прошлые сообщения в Twitter. Вам не предлагается стать онлайн-сталкером (прям так и пишут коллеги), но вы должны как можно больше узнать об их профессиональном опыте.
2. Прочитайте поток ANN на BitcoinTalk (в нашем случае русскоязычный сайт).
BitcoinTalk - это отличная площадка, на которой люди интересуются техническими деталями развития биткойнов и других криптоконверсий. У новых altcoins обычно будет объявление [ANN] на доске объявлений. Можно общаться, оценивать риски и даже писать самим разработчикам. Обязательно обратите особое внимание на вопросы, на которые ответили официальные разработчики. Отвечают ли они на все вопросы и проблемы? Или их сообщения кажутся расплывчатыми и подозрительными?
3. Читайте новости, общайтесь с разработчиками.
При исследовании нового ICO найдите [ANN] нить монеты и прочитайте каждую страницу в потоке. Как правило, на первый вопрос можно ответить на вопросник ICO. Обязательно обратите особое внимание на вопросы, на которые ответили официальные разработчики. Отвечают ли они на все вопросы и проблемы? Или их сообщения кажутся расплывчатыми и подозрительными? Простой трюк, используемый при поиске на BitcoinTalk, - это поиск имени ICO вместе с красными флагами. Отфильтруйте слова "скам", "взлом".
4. Не кладите все яйца в одну корзину.
Как и при любых других потенциальных инвестициях, вы должны научиться распространять риск. Не кладите все яйца в одну корзину, не инвестируйте в одну монету, думая, что только ей предначертано возрасти. Найдите пять ICO, в которых вы провели обширные исследования, а затем сузили их до трёх лучших.
Как и при любых других потенциальных инвестициях, вы должны научиться распространять риск. Не кладите все яйца в одну корзину и инвестируйте в одну монету, думая, что она значительно возрастет. Найдите пять ICO, в которых вы провели обширные исследования, а затем сузили их до трех лучших.
5. Будьте осторожны и проводите собственные исследования.
Скептицизм является положительным атрибутом для этого нового и захватывающего рынка. Как упоминалось ранее, всегда существует много опасений, неопределённости и сомнения в отношении ICO. Будьте осторожны с информацией, которую вы читаете на досках объявлений. Выполняйте собственные исследования. Были такие пользователи, которые массово распространяли дезинформацию и прямую ложь о спекулятивных инвестициях.
В конце концов, будут некоторые ICO, которые вы с опытом сразу отсеете из своего списка. 99 % от всего ICO может быть хламом. Сделайте свою должную осмотрительность и научитесь вынюхивать 1 %. Инвесторы, которые соблюдали эти правила были щедро вознаграждены. В последующем времени будет появляться всё больше предложений ICO, поскольку эта технология станет ещё популярней, поэтому будет сложнее фильтровать хорошие проекты.
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Автор: Nusk
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