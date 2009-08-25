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Хранение криптовалюты на кошельке ВебМани

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Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
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Старый Сегодня, 22:22
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Город на Днепре
Инвестирую в: Форекс
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Хранение криптовалюты на кошельке ВебМани
Предлагаю в данной теме обсудить возможность хранение криптовалюты на ВебМани кошельке.

Я никоей мере не рекламирую ВебМани, интересует другое надежное хранение криптовалют кроме так званых онлайн кошельков типа блокчейна .
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Атол на форуме  
Старый Сегодня, 22:49
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 12
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Re: Хранение криптовалюты на кошельке ВебМани
Я храню битки и эфир на вебмани в размерах необходимых для обмена на фиат. Покупка-продажа биткоина и эфира на вебманях (именно за деньги) самое оно. Для хранения нужно использовать оффлайн кошелек, никаких онлайн.
RudD на форуме  
Старый Сегодня, 23:06
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Город на Днепре
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 1,388
Благодарностей: 146
УГ: 24
КП: 0.065
подарки
Автор темы Re: Хранение криптовалюты на кошельке ВебМани
Цитата:
Сообщение от RudD Посмотреть сообщение
эфир
разви на кошельке вебмани есть возможность создания эфиркошелька?
__________________
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Атол на форуме  
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