Wales Global Limited - Wales-global.com Я не админ !



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: Wales Global LIMITED



Планы nvestment 5,8% в день в течение 38 дней, 16,3% в день в течение 33 дней, 8,2% в день в течение 42 дней (основное возвращение)



Минимальный вклад $10



Рефские до 3 уровня: 5% - 3% -1%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от CloudFlare



Перевод с Google:



Цитата: Посмотреть и Зарегистрироваться : ИСТОРИЯ И МИССИЯ КОМПАНИИ



Компания Wales Global LIMITED была основана в 2011 году группой независимых аналитиков, трейдеров и профессионалов по криптоконкурсам, которые объединились с целью постоянного заработка на долгосрочной основе и динамики скорости биткойнов. Много лет были потрачены на подготовку стратегии, систематическое развитие, а также на определение и тестирование набора методов анализа и идентификации торговой точки и покупок криптотермин.



Наша команда постоянно проводит фундаментальный анализ, основанный на основных аспектах криптоконверсий, сортировке технических моментов и выработке окончательных решений, получив в итоге полный инструмент. Через четыре года мы смогли достичь высокого уровня создания выгодных сделок, а также создали офис в Уэльсе и начали расширять наши сотрудники.



Расширение штата позволило нашей команде с успехом варьироваться между технической и фундаментальной торговлей и добиться огромных результатов в рекордных для рынка условиях. В 2016 году мы приняли решение принять частные инвестиции с целью расширения инвестиционного портфеля, все депозиты принимались в наших офисах, но позже было принято решение подготовить платформу, доступную каждому инвестору, который даже не " Знают о торговле. Инвестиционные планы:



Цитата: Siliver



РАЗМЕР ДЕПОЗИТА

5 USD - 399 USD

ТОРГОВЛЯ НА КОРПОРАТИВНЫХ ОБМЕНАХ КРИПТО-ВАЛЮТЫ

СКОРОСТЬ ПРИБРЕЖНОСТИ ОТ ДЕПОЗИТА - 5,8% ЕЖЕДНЕВНО

ДЕПОЗИТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КОНЕЦ СРОКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

СРОК ДЕПОЗИТА - 38 ДНЕЙ





ромб



РАЗМЕР ДЕПОЗИТА

1,000 USD - 20,000 USD

ТОРГОВЛЯ НА КОРПОРАТИВНЫХ ОБМЕНАХ КРИПТО-ВАЛЮТЫ

СКОРОСТЬ ПРИБРЕЖНОСТИ ОТ ДЕПОЗИТА

ЕСТЬ 16,3% ЕЖЕДНЕВНО

ДЕПОЗИТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КОНЕЦ СРОКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА

ДОСТУП К СООБЩЕСТВУ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АГЕНТ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ

СРОК ДЕПОЗИТА - 33 ДНЯ





Золото

РАЗМЕР ДЕПОЗИТА

400 USD - 999 USD

ТОРГОВЛЯ НА КОРПОРАТИВНЫХ ОБМЕНАХ КРИПТО-ВАЛЮТЫ

СКОРОСТЬ ПРИБРЕЖНОСТИ ОТ ДЕПОЗИТА 8,2% ЕЖЕДНЕВНО

ДЕПОЗИТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КОНЕЦ СРОКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА

ПРИОРИТЕТНЫЕ УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

СРОК ДЕПОЗИТА - 42 ДНЯ Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:





Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 186389981

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U14251741 (WalesGlobal_LIMITED)

Amount: 120 USD

