Wales Global Limited - Wales-global.com

Компания Wales Global LIMITED была основана в 2011 году группой независимых аналитиков, трейдеров и профессионалов по криптоконкурсам, которые объединились с целью постоянного заработка на долгосрочной основе и динамики скорости биткойнов. Много лет были потрачены на подготовку стратегии, систематическое развитие, а также на определение и тестирование набора методов анализа и идентификации торговой точки и покупок криптотермин.
Наша команда постоянно проводит фундаментальный анализ, основанный на основных аспектах криптоконверсий, сортировке технических моментов и выработке окончательных решений, получив в итоге полный инструмент. Через четыре года мы смогли достичь высокого уровня создания выгодных сделок, а также создали офис в Уэльсе и начали расширять наши сотрудники.
Расширение штата позволило нашей команде с успехом варьироваться между технической и фундаментальной торговлей и добиться огромных результатов в рекордных для рынка условиях. В 2016 году мы приняли решение принять частные инвестиции с целью расширения инвестиционного портфеля, все депозиты принимались в наших офисах, но позже было принято решение подготовить платформу, доступную каждому инвестору, который даже не " Знают о торговле.
Инвестиционные планы:
Цитата:
Siliver
РАЗМЕР ДЕПОЗИТА
5 USD - 399 USD
ТОРГОВЛЯ НА КОРПОРАТИВНЫХ ОБМЕНАХ КРИПТО-ВАЛЮТЫ
СКОРОСТЬ ПРИБРЕЖНОСТИ ОТ ДЕПОЗИТА - 5,8% ЕЖЕДНЕВНО
ДЕПОЗИТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КОНЕЦ СРОКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
СРОК ДЕПОЗИТА - 38 ДНЕЙ
ромб
РАЗМЕР ДЕПОЗИТА
1,000 USD - 20,000 USD
ТОРГОВЛЯ НА КОРПОРАТИВНЫХ ОБМЕНАХ КРИПТО-ВАЛЮТЫ
СКОРОСТЬ ПРИБРЕЖНОСТИ ОТ ДЕПОЗИТА
ЕСТЬ 16,3% ЕЖЕДНЕВНО
ДЕПОЗИТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КОНЕЦ СРОКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА
ДОСТУП К СООБЩЕСТВУ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АГЕНТ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СРОК ДЕПОЗИТА - 33 ДНЯ
Золото
РАЗМЕР ДЕПОЗИТА
400 USD - 999 USD
ТОРГОВЛЯ НА КОРПОРАТИВНЫХ ОБМЕНАХ КРИПТО-ВАЛЮТЫ
СКОРОСТЬ ПРИБРЕЖНОСТИ ОТ ДЕПОЗИТА 8,2% ЕЖЕДНЕВНО
ДЕПОЗИТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КОНЕЦ СРОКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА
ПРИОРИТЕТНЫЕ УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
СРОК ДЕПОЗИТА - 42 ДНЯ