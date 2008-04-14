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Wales Global Limited - Wales-global.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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#1
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Премиум
 
Аватар Naale
 
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Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 44,564
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Записей в блоге: 1
УГ: 16
КП: 0.005
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награды Ветеран MMGP.RU 
Wales Global Limited - Wales-global.com
Я не админ!

Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: Wales Global LIMITED

Планы nvestment 5,8% в день в течение 38 дней, 16,3% в день в течение 33 дней, 8,2% в день в течение 42 дней (основное возвращение)

Минимальный вклад $10

Рефские до 3 уровня: 5% - 3% -1%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от CloudFlare

Перевод с Google:

Цитата:
Посмотреть и Зарегистрироваться: ИСТОРИЯ И МИССИЯ КОМПАНИИ

Компания Wales Global LIMITED была основана в 2011 году группой независимых аналитиков, трейдеров и профессионалов по криптоконкурсам, которые объединились с целью постоянного заработка на долгосрочной основе и динамики скорости биткойнов. Много лет были потрачены на подготовку стратегии, систематическое развитие, а также на определение и тестирование набора методов анализа и идентификации торговой точки и покупок криптотермин.

Наша команда постоянно проводит фундаментальный анализ, основанный на основных аспектах криптоконверсий, сортировке технических моментов и выработке окончательных решений, получив в итоге полный инструмент. Через четыре года мы смогли достичь высокого уровня создания выгодных сделок, а также создали офис в Уэльсе и начали расширять наши сотрудники.

Расширение штата позволило нашей команде с успехом варьироваться между технической и фундаментальной торговлей и добиться огромных результатов в рекордных для рынка условиях. В 2016 году мы приняли решение принять частные инвестиции с целью расширения инвестиционного портфеля, все депозиты принимались в наших офисах, но позже было принято решение подготовить платформу, доступную каждому инвестору, который даже не " Знают о торговле.
Инвестиционные планы:

Цитата:
Siliver

РАЗМЕР ДЕПОЗИТА
5 USD - 399 USD
ТОРГОВЛЯ НА КОРПОРАТИВНЫХ ОБМЕНАХ КРИПТО-ВАЛЮТЫ
СКОРОСТЬ ПРИБРЕЖНОСТИ ОТ ДЕПОЗИТА - 5,8% ЕЖЕДНЕВНО
ДЕПОЗИТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КОНЕЦ СРОКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
СРОК ДЕПОЗИТА - 38 ДНЕЙ


ромб

РАЗМЕР ДЕПОЗИТА
1,000 USD - 20,000 USD
ТОРГОВЛЯ НА КОРПОРАТИВНЫХ ОБМЕНАХ КРИПТО-ВАЛЮТЫ
СКОРОСТЬ ПРИБРЕЖНОСТИ ОТ ДЕПОЗИТА
ЕСТЬ 16,3% ЕЖЕДНЕВНО
ДЕПОЗИТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КОНЕЦ СРОКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА
ДОСТУП К СООБЩЕСТВУ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АГЕНТ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СРОК ДЕПОЗИТА - 33 ДНЯ


Золото
РАЗМЕР ДЕПОЗИТА
400 USD - 999 USD
ТОРГОВЛЯ НА КОРПОРАТИВНЫХ ОБМЕНАХ КРИПТО-ВАЛЮТЫ
СКОРОСТЬ ПРИБРЕЖНОСТИ ОТ ДЕПОЗИТА 8,2% ЕЖЕДНЕВНО
ДЕПОЗИТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КОНЕЦ СРОКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА
ПРИОРИТЕТНЫЕ УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
СРОК ДЕПОЗИТА - 42 ДНЯ
Посмотреть и Зарегистрироваться
Мой вклад:


Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 186389981
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14251741 (WalesGlobal_LIMITED)
Amount: 120 USD
Memo: Pay+from4703 ref. # 107
__________________
Реклама: Входи в самый крутой проект года - Genetix, пока он молодой. 200% в месяц

www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
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