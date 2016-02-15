Постоянный Рефбек 100% COINTOWER LTD

Предлагаю Постоянный рефбек в инвестиционный проект COINTOWER LTD в размере 100% (5%) от суммы депозита, независимо от того какой это депозит первый, второй, третий или десятый.
Тема развития проекта на форуме MMGP:
http://mmgp.ru/showthread.php?t=533502
COINTOWER LTD - Старт проекта 28.08.2017 Внимание!
Реферальные возвраты менее 0.0002BTC,возвращаться не будут.
Условия предоставления:
Ссылку для регистрации запросить в личке или по почте comfort261979@gmail.com
Ваш пригласитель:maiyami
После регистрации - отписываемся мне в личке, или почте - я проверяю действительно ли вы зарегились подо мной.
Cообщаете мне Ваш номер кошелька Blokchain. В течении 24 часов с момента создания Вашего депозита в проекте, я делаю рефбек.
После получения рефбека отписываемся в этой теме.
Внимание!!! Данная тема носит информационный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственноcть за свои инвестиции несете вы сами!