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Постоянный Рефбек 100% COINTOWER LTD

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Старый Сегодня, 19:37
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.02.2016
Сообщений: 214
Благодарностей: 82
УГ: 0
КП: 0.184
Постоянный Рефбек 100% COINTOWER LTD
Приветствую всех!

Предлагаю Постоянный рефбек в инвестиционный проект COINTOWER LTD в размере 100% (5%) от суммы депозита, независимо от того какой это депозит первый, второй, третий или десятый.

Тема развития проекта на форуме MMGP:

http://mmgp.ru/showthread.php?t=533502

COINTOWER LTD - Старт проекта 28.08.2017
Внимание!
Реферальные возвраты менее 0.0002BTC,возвращаться не будут.

Условия предоставления:

Ссылку для регистрации запросить в личке или по почте comfort261979@gmail.com

Ваш пригласитель: maiyami

После регистрации - отписываемся мне в личке, или почте - я проверяю действительно ли вы зарегились подо мной.
Cообщаете мне Ваш номер кошелька Blokchain. В течении 24 часов с момента создания Вашего депозита в проекте, я делаю рефбек.
После получения рефбека отписываемся в этой теме.

Внимание!!! Данная тема носит информационный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственноcть за свои инвестиции несете вы сами!

Всем удачных инвестиций и профита!
__________________
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Последний раз редактировалось milenochka85; Сегодня в 19:41.
milenochka85 на форуме  
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Метки
bitcoin, инвестиции, инвестиции биткоин, криптовалюта, хайпы которые платят
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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