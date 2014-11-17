Amazon снижает цены для студентов на услугу Music Unlimited

В канун начала учебного периода Amazon подготовил подарок в виде резко сниженных цен на свой музыкальный сервис по подписке.
Amazon Music Unlimited (для студентов) доступна в США, начиная с сегодняшнего дня по очень низкой цене в 4,99 доллара в месяц. Это гораздо меньше, чем 7,99 долларов в месяц, которые Amazon взимает со своих премиальных подписчиков (Prime Subscribers) или 9,99 долларов в месяц для стандартных клиентов.
Для студентов, которые имеют членство Prime Student, Amazon предлагает возможность подписаться на 6 месяцев за 6 долларов. Это один доллар в месяц!
Услуга Music Unlimited для студентов также предлагает средства голосового контроля Alexa. Компания отправила возможные варианты использования в электронном письме:
- Нужна музыка, которая поможет вам учиться? Просто скажите: "Alexa, пусть звучит классическая музыка для обучения" или "Alexa, пусть звучит поп-музыка для сосредоточения внимания".
- Хотите музыку, которая разбудит вас утром, чтобы не опоздать на занятия? Скажите: "Alexa, пусть играет музыка, чтобы проснуться".
- Не можете вспомнить название песни, которую вы только что услышали? Просто скажите: "Alexa, пусть зазвучит песня, в которой говорится "Не бойтесь влюбляться" и Alexa запустит "Чувства" Келвина Харриса.
- Ищете последнюю песню Джастина Бибера? Скажите: "Alexa, запусти новую песню Джастина Бибера" и заиграет композиция "Друзья".
- Хотите послушать песни, чтобы подготовиться к важной игре? Скажите: "Alexa, запусти плейлист Tailgate Twangfest".
- Хотите услышать ранние композиции Тейлор Свифт? Просто скажите: «Alexa, запусти музыку Тейлор Свифт с начала 2000-х годов" и Alexa будет проигрывать в произвольном порядке первые пару альбомов певицы.
(Если вы просите об этом, я бы посоветовал вместо этого попросить привить вам хороший вкус в музыке ... хотя Alexa, вероятно, не сможет помочь.)
Похоже, что ценовые войны, которые разразились во многих нишах музыкального бизнеса, теперь добрались и до студенчества. В мае 2016 года Apple предложила студентам сниженную цену на музыкальный сервис, которая составляет 4,99 доллара.
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Специально для mmgp.ru