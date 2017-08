profit-info-com Профессионал

Пол: Мужской

Hash Min LTD - hashmin.io Я не админ или владелец проекта!





Hash Min LTD

Старт: 29.08.2017





Описание:

Цитата: HashMin Limited - группа молодых энтузиастов технологий и предпринимателей, которые видят криптовалютную перспективу и вносят свой вклад в развитие нового поколения платежной системы. В течение последних нескольких лет биткойн переживает быстрый рост, несмотря на значительные колебания его цены. Тем не менее, миллионы людей во всем мире работают над улучшением технологии разработки криптографических кривых и, очевидно, что биткойн займет лидирующую позицию в качестве альтернативного метода оплаты.



Сегодня HashMin Limited официально зарегистрирована в Великобритании, наша техническая команда состоит из высококлассных экспертов в качестве технической части, а также в области финансов и онлайн-маркетинга. Наша главная цель - создать широкую сеть мощного оборудования для производства биткойнов, которое мы сдадим в аренду онлайн, чтобы получить прибыль. Сегодня у нас есть несколько центров обработки данных в Соединенном Королевстве, но отсутствие операционного капитала препятствует нашему развитию. Вот почему инвестиционное направление должно быть идеальным решением не только для нас, но и для наших многочисленных клиентов. В течение нескольких лет мы планируем расширить географию своей деятельности и построить дополнительные склады для организации горнодобывающих ферм. Инвестиционные планы:

Цитата: 120% After 1 day

Plan | Spent Amount ($) | Profit (%)

Plan 1 | $10.00 - $500.00 | 103.50% After 1 day

Plan 2 | $501.00 - $2.00 | 104.50% After 1 day

Plan 3 | $2001.00 - $5000.00 | 110.00% After 1 day

Plan 4 | $5001.00 - $60000.00 | 120.00% After 1 day



190% After 3 days

Plan | Spent Amount ($) | Profit (%)

Plan 1 | $10.00 - $500.00 | 111.50% After 3 days

Plan 2 | $501.00 - $2000.00 | 115.00% After 3 days

Plan 3 | $2001.00 - $5000.00 | 133.00% After 3 days

Plan 4 | $5001.00 - $60.00 | 190.00% After 3 days



400% After 6 days

Plan | Spent Amount ($) | Profit (%)

Plan 1 | $10.00 - $500.00 | 126.50% After 6 days

Plan 2 | $500.00 - $2000.00 | 32.50% After 6 days

Plan 3 | $2001.00 - $5000.00 | 167.00% After 6 days

Plan 4 | $5001.00 - $60000.00 | 400.00% After 6 days



655% After 10 days

Plan | Spent Amount ($) | Profit (%)

Plan 1 | $10.00 - $500.00 | 142.50% After 10 days

Plan 2 | $501.00 - $2000.00 | 153.50% After 10 days

Plan 3 | $2001.00 - $5000.00 | 240.00% After 10 days

Plan 4 | $5001.00 - $60000.00 | 655.00% After 10 days



1100% After 15 days

Plan | Spent Amount ($) | Profit (%)

Plan 1 | $10.00 - $500.00 | 161.50% After 15 days

Plan 2 | $501.00 - $2000.00 | 177.50% After 15 days

Plan 3 | $2001.00 - $5000.00 | 300.00% After 15 days

Plan 4 | $5001.00 - $60000.00 | 1100.00% After 15 days



3000% After 40 days

Plan | Spent Amount ($) | Profit (%)

Plan 1 | $500.00 - $2000.00 | 1200.00% After 40 days

Plan 2 | $2001.00 - $10000.00 | 3000.00% After 40 days Платёжные системы:

- Perfect Money - Верифицирован, 0 Trust Score point(s) - Страна: Россия

- Payeer

- Bitcoin

- AdvCash



Характеристики проекта:

Выплаты: инстант

Реферальная программа: 5%

Язык интерфейса: Английский

Скрипт: Gold Coders (hashmin.io - Licensed)

Регистратор: NameCheap, Inc - Created on 2017-08-19 - Expires on 2018-08-19 - Updated on 2017-08-19

SSL: GeoTrust - Valid from August 28, 2017 to August 29, 2018

Хостинг: DDoS-Guard

IP Address: 186.2.163.102





Регистрация в проекте



Мой депозит:

The amount of 10 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1224->U14990385. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Hash Min LTD User profitinfo.. Date: 12:18 29.08.17. Batch: 186366017.





Инвестирую в:

