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В Америке научились делать съедобную марихуану с помощью 3D принтера

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В Америке научились делать съедобную марихуану с помощью 3D принтера
Каждый может создать свой сорт без помощи селекции.
Двое американок Пейдж Коллен и Эшли Херр научились с помощью 3D принтера создавать съедобные волокна с активными ингредиентами марихуаны, продукт был назван Potent Rope.. При его создании, человек сам может регулировать характеристики, иными словами не прибегая к селекции.

Когда марихуана используется в медицинских целях, важную роль играет точное соотношение активных веществ каннабиса, поэтому Potent Rope стал важным открытием для медицины.

Система Filabot EX2 продавливает конопляное масло, в результате чего получается съедобный продукт с нужным количеством каннабиноидов. Полное производство начнется в этом году, тем временем компании из Колорадо и Калифорнии уже заключили контракт с разработчицами Potent Rope.

материал с bit.ua
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