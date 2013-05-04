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Очередной прессинг со стороны государства не даёт разогнаться криптовалюте.

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Старый Сегодня, 01:22
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.06.2017
Сообщений: 27
Благодарностей: 2
УГ: 3
КП: 0.000
Очередной прессинг со стороны государства не даёт разогнаться криптовалюте.


Валюта для избранных, а не для народа.

Министры финансового отдела предложили считать, что такая криптовалюта есть финансовый актив. Однако она должна регулироваться в качестве другого имущества. Считают, что заниматься продажей и покупкой биткоинов можно лишь инвесторам биржи с высокой квалификацией. Министры финансового отдела считают, что заниматься приобретением криптовалюты необходимо лишь инвесторам биржи Москвы, имеющим высокую квалификацию. Для простых людей осуществление таких инвестиций рискованное дело, сказал заместитель министерства финансов Алексей Моисеев во время эфира на телевизионном канале Россия 24. В общем предложили заняться регулировкой криптовалюты как финансового актива. Предложено регулировать ее в качестве иного имущества.

Чего опасается правительство?

Криптовалюта стала источником для отмывания денег. Об этом тоже сильно беспокоятся Потому осуществлять продажу и покупку криптовалюты нужно с помощью биржы, чтобы мониторинг финансов России имел понятие, кто является продавцом или покупателем, в каком направлении перемещается биткоин.
Министры не хотят допустить, чтобы простые люди занимались покупкой или продажей биткоина. Когда совершают сделки, используя эту валюту, то считают, что это опасная инвестиция. Можно лишиться большой суммы денег. Министерство финансов, определяя политику регулирования криптовалюты, рассматривал ту точку зрения, что это является пирамидой в области финансов.

Противники данной идеи.

Директор специальной лаборатории по изучению криптовалюты выразил резкий протест в сторону правительства, которое пытается прогнуть под себя уникальную технологию. Он ищет мирные пути решения данной проблемы. Нельзя заставить обычных граждан исключить инвестиции в криптовалюту, отдавая надежду на хороший доход только квалифицированным людям. Это приведёт только к ограничению оборота, заведёт всю индустрию просто в тупик. Крипта покупается фактически не легально. А вот сделать всё это легальным пока сложно. Было бы отлично развивать эту нишу. Может и право остаётся государство в том, что нужно отображать все сделки, проведённые с криптовалютой, но тогда в некоторых случаях это уже будет переливаться в тотальную слежку и полностью ограничивать ваши возможности как инвестора, покупателя, продавца. Давно эту проблему решили в Люксембурге. Там человек спокойно приходит обменивать свой биткоин как юридическое лицо на биржу. У нас же пока пытаются ввести формулировки, ограничивающие покупку или продажу единственным способом, за которым будет следить правительство.
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Путин однажды сказал, что мы часто не успеваем за теми технологиями, которые появляются. Или то, что приживается в других богатых странах становится чуждым для нас. Это ухудшает нашу экономику, ухудшает жизнь обычных людей. Так было на протяжении многих лет. После таких слов стоит ожидать адекватного отношения нашего правительства и поддержу технологии.

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Автор: Nusk
Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru
Nusk вне форума  
Старый Сегодня, 01:46
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Тут и живу
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 21.09.2015
Сообщений: 763
Благодарностей: 98
УГ: 6
КП: 0.181
Re: Очередной прессинг со стороны государства не даёт разогнаться криптовалюте.
Больше всего убивает лицемерие, в сети сотни хайпов, в которых люди сливают огромные деньги и ни минфин, ни правительство это абсолютно не волнует, никто не блокирует эти сайты, не вводит никаких ограничительных мер.

Они нас за идиотов держат, удушили всё что шевелится, я помню какой подъём был у народа в плане предпринимательства в 90е годы, сейчас его нет, государство отбило у народа напрочь желание что-либо делать. Они только бесконечно балаболят и декларируют лозунги, ладно сами ни на что не способны, хотя бы не мешали.

Цифровую революцию они собираются делать, с этой дубовой рощей не то что революцию, элементарных вещей не сделать. Надо ещё рыжего назначить криптовалютой управлять, он быстро нано-биткоин придумает.
Последний раз редактировалось Slonopotam 2; Сегодня в 03:25.
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