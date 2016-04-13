В Алтайском крае хотят построить большое майнерское хозяйство

В Алтайском крае построят большую ферму для майнинга
Некий Роман из Барнаула рассказал, что в его планах построить майнинговое хозяйство с большими объемами. Место постройки ангаров с фермами выбрано в городе Новоалтайск.
В планах Романа создать ферму с мощностью более 0,5 мВт, что подразумевает более пяти сотен майнинговых ферм. Суточный объем дохода с этого ангара составит около семи с половиной тысяч долларов по курсу биткоина 4 300 долларов.
Первым успешным проектом Романа является его собственноручно собранная ферма из видеокарт. Его месячный доход от майнинга сейчас не превышает 8 тысяч рублей.
Майнер рассказал, что все что нужно для создание большой фермы это наличие высокоскоростного интернета и дешевого электричества.
Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com