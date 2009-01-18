С чего начать программисту?

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Вы решили стать программистом и хотите узнать с чего начать? Давайте попробуем разобраться. Для начала вам нужно научиться строить алгоритмы, поэтому сложные языки программирования пока не нужны. Для начала вам подойдет Turbo Pascal, с помощью него вы научитесь правильно строить алгоритмы и поймете основы программирования. Но останавливаться на Pascal не стоит, так как есть более гибкие и функциональные языки. Если вы хотите программировать для себя и своих целей, то вам подойдет Visual Basic, он такой же легкий как Turbo Pascal, но его возможности намного шире. Если же вы собираетесь разрабатывать крупные проекты и/или зарабатывать на программировании, то один из лучших языков это C++. На нем написано большинство программ, и многие в сети множество исходных кодов по этому языку. Учите язык, общайтесь на тематических форумах, решайте задачи и оттачивайте свое мастерство.
насколько верны эти советы? с чего лучше начать программисту будущему и в каком направление двигаться?