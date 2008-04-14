MatrixAlliancesLtd - Matrixtrades.biz

Планы nvestment10% - 15% ежедневно в течение 12 дней
Минимальный вклад 0.05 BitCoin
Рефские до 3 Уровни: 5% - 2% -1%
Вывод типаУплачивается непосредственно на электронную валюту
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от OvH Hosting Inc.
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Цитата:
Компания MATRIX ALLIANCES LTD изучила и изучила все варианты и подходы к криптовалютной торговле и эксплуатации в области разработки оборудования, чтобы соответствовать современным тенденциям, сформировавшимся за последний год и половину в основных областях онлайн-инвестиций. MATRIX ALLIANCES LTD - молодая компания, но умело развитая бизнес-стратегия, абсолютно откалиброванная тактика инвестирования активов в развитие, а наша междисциплинарная команда создает все необходимые условия для того, чтобы наша компания занимала лидирующие позиции в области криптодобычи и торговли. Диверсификация развития нашего бизнеса увеличивает шансы нашей компании на получение большей суммы общей прибыли. Наши специалисты инвестируют активы в несколько областей бизнеса, которые предоставляют инвестиции в минимальные риски. Диверсификация инвестиций является краеугольным камнем инвестирования, если вы хотите обеспечить прибыльность бизнеса. Наш бизнес следует современным, надежным механизмом, который применяет последние достижения в области науки и техники для разработки и использования лучших систем программирования и высокопроизводительных линий.
Инвестиционные планы:
Цитата:
10% ЕЖЕДНЕВНО ЗА 12 ДНЕЙ
Планируемая сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)
План 1 Ƀ0.00500000 - Ƀ15.00000000 10.00
12% ЕЖЕДНЕВНО ЗА 12 ДНЕЙ
Планируемая сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)
План 1 Ƀ0.50000000 - Ƀ15.00000000 12.00
15% ЕЖЕДНЕВНО ЗА 12 ДНЕЙ
Планируемая сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)
План 1 Ƀ5.00000000 - Ƀ15.00000000 15.00