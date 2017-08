Naale Премиум



MatrixAlliancesLtd - Matrixtrades.biz Я не админ !







Принимает:BTC,Payeer,Payza,Ethereum,LiteCoin



Новый проект: MATRIX ALLIANCES LTD



Планы nvestment 10% - 15% ежедневно в течение 12 дней



Минимальный вклад 0.05 BitCoin



Рефские до 3 Уровни: 5% - 2% -1%



Вывод типа Уплачивается непосредственно на электронную валюту



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от OvH Hosting Inc.



Перевод с Google:



Цитата: Компания MATRIX ALLIANCES LTD изучила и изучила все варианты и подходы к криптовалютной торговле и эксплуатации в области разработки оборудования, чтобы соответствовать современным тенденциям, сформировавшимся за последний год и половину в основных областях онлайн-инвестиций. MATRIX ALLIANCES LTD - молодая компания, но умело развитая бизнес-стратегия, абсолютно откалиброванная тактика инвестирования активов в развитие, а наша междисциплинарная команда создает все необходимые условия для того, чтобы наша компания занимала лидирующие позиции в области криптодобычи и торговли. Диверсификация развития нашего бизнеса увеличивает шансы нашей компании на получение большей суммы общей прибыли. Наши специалисты инвестируют активы в несколько областей бизнеса, которые предоставляют инвестиции в минимальные риски. Диверсификация инвестиций является краеугольным камнем инвестирования, если вы хотите обеспечить прибыльность бизнеса. Наш бизнес следует современным, надежным механизмом, который применяет последние достижения в области науки и техники для разработки и использования лучших систем программирования и высокопроизводительных линий. Инвестиционные планы:



Цитата: 10% ЕЖЕДНЕВНО ЗА 12 ДНЕЙ

Планируемая сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)

План 1 Ƀ0.00500000 - Ƀ15.00000000 10.00



12% ЕЖЕДНЕВНО ЗА 12 ДНЕЙ

Планируемая сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)

План 1 Ƀ0.50000000 - Ƀ15.00000000 12.00



15% ЕЖЕДНЕВНО ЗА 12 ДНЕЙ

Планируемая сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)

План 1 Ƀ5.00000000 - Ƀ15.00000000 15.00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 186297779

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U12220533 (MATRIX ALLIANCES LTD)

Amount: 120.33 USD

Memo: Deposit to MATRIX ALLIANCES LTD User naale :BTC,Payeer,Payza,Ethereum,LiteCoin0.05 BitCoin3 Уровни: 5% - 2% -1%Comodo CA LimitedOvH Hosting Inc.Перевод с Google:Мой вклад:

