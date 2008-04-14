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MatrixAlliancesLtd - Matrixtrades.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:58
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 44,540
Благодарностей: 2,953
Записей в блоге: 1
УГ: 16
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
MatrixAlliancesLtd - Matrixtrades.biz
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,Payza,Ethereum,LiteCoin

Новый проект: MATRIX ALLIANCES LTD

Планы nvestment 10% - 15% ежедневно в течение 12 дней

Минимальный вклад 0.05 BitCoin

Рефские до 3 Уровни: 5% - 2% -1%

Вывод типа Уплачивается непосредственно на электронную валюту

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от OvH Hosting Inc.

Перевод с Google:

Цитата:
Компания MATRIX ALLIANCES LTD изучила и изучила все варианты и подходы к криптовалютной торговле и эксплуатации в области разработки оборудования, чтобы соответствовать современным тенденциям, сформировавшимся за последний год и половину в основных областях онлайн-инвестиций. MATRIX ALLIANCES LTD - молодая компания, но умело развитая бизнес-стратегия, абсолютно откалиброванная тактика инвестирования активов в развитие, а наша междисциплинарная команда создает все необходимые условия для того, чтобы наша компания занимала лидирующие позиции в области криптодобычи и торговли. Диверсификация развития нашего бизнеса увеличивает шансы нашей компании на получение большей суммы общей прибыли. Наши специалисты инвестируют активы в несколько областей бизнеса, которые предоставляют инвестиции в минимальные риски. Диверсификация инвестиций является краеугольным камнем инвестирования, если вы хотите обеспечить прибыльность бизнеса. Наш бизнес следует современным, надежным механизмом, который применяет последние достижения в области науки и техники для разработки и использования лучших систем программирования и высокопроизводительных линий.
Инвестиционные планы:

Цитата:
10% ЕЖЕДНЕВНО ЗА 12 ДНЕЙ
Планируемая сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)
План 1 Ƀ0.00500000 - Ƀ15.00000000 10.00

12% ЕЖЕДНЕВНО ЗА 12 ДНЕЙ
Планируемая сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)
План 1 Ƀ0.50000000 - Ƀ15.00000000 12.00

15% ЕЖЕДНЕВНО ЗА 12 ДНЕЙ
Планируемая сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)
План 1 Ƀ5.00000000 - Ƀ15.00000000 15.00
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 186297779
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U12220533 (MATRIX ALLIANCES LTD)
Amount: 120.33 USD
Memo: Deposit to MATRIX ALLIANCES LTD User naale
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 21:14
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.08.2015
Сообщений: 671
Благодарностей: 161
УГ: 21
КП: 0.288
Re: MatrixAlliancesLtd - Matrixtrades.biz
Нет там Payza
Kondakoff вне форума  
Старый Сегодня, 21:19
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 13,575
Благодарностей: 6,866
УГ: 55
КП: 0.665
подарки
Re: MatrixAlliancesLtd - Matrixtrades.biz
МНО уже в теме
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serkis вне форума  
Старый Сегодня, 21:19
#4
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.07.2012
Сообщений: 34,621
Благодарностей: 16,179
УГ: 10
КП: 0.409
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Re: MatrixAlliancesLtd - Matrixtrades.biz
TC уже исправил .
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Старый Сегодня, 21:23
#5
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.03.2016
Сообщений: 433
Благодарностей: 204
УГ: 0
КП: 0.000
Re: MatrixAlliancesLtd - Matrixtrades.biz
Админ неплохо подготовился: гринбар, хостинг досс гуард, неплохой дизайн, да и планы вполне рабочие, смущают только автоматические выплаты. Боюсь с таким регламентом долго не протянет.
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Russkiu на форуме  
Старый Сегодня, 21:24
#6
Блог Proinvest.me
 
Аватар ProInvestMe
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 08.09.2016
Сообщений: 6
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: MatrixAlliancesLtd - Matrixtrades.biz
Все как всегда((
Великобритания в шоке наверное, каждый хайп регит серт только там)
Цитата:
Сообщение от Naale Посмотреть сообщение
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ТС, тут нестыковочка - на сайте пишет что ДДоС защита от ddos-guard
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Сказали спасибо:
Vovan356 (Сегодня)
Старый Сегодня, 21:45
#7
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,471
Благодарностей: 139
УГ: 3
КП: 0.000
Re: MatrixAlliancesLtd - Matrixtrades.biz
Цитата:
Сообщение от ProInvestMe Посмотреть сообщение
каждый хайп регит серт только там)
Великобритания не выдаёт олигархов и админов хайпов.
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Old Seaman на форуме  
Старый Сегодня, 21:47
#8
Блог Proinvest.me
 
Аватар ProInvestMe
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 08.09.2016
Сообщений: 6
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: MatrixAlliancesLtd - Matrixtrades.biz
Цитата:
Сообщение от Old Seaman Посмотреть сообщение
Великобритания не выдаёт олигархов и админов хайпов.
Все зависит от того какие суммы, и кто запрашивает)
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Старый Сегодня, 21:51
#9
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.03.2016
Сообщений: 433
Благодарностей: 204
УГ: 0
КП: 0.000
Re: MatrixAlliancesLtd - Matrixtrades.biz
Цитата:
Сообщение от Old Seaman Посмотреть сообщение
каждый хайп регит серт только там)
Не только, еще сейшельские попадались сертификаты
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Russkiu на форуме  
Старый Сегодня, 21:52
#10
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 260
Благодарностей: 1,047
УГ: 9
КП: 0.000
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Re: MatrixAlliancesLtd - Matrixtrades.biz
Прошлый скам админки.



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