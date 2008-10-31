SILVER [XAGUSD]. Рекомендации на основе торговли против "толпы"

Прогноз на 28.08.2017 по SILVER [XAGUSD]
Соотношение открытых позиций на продажу и покупку по данным Myfxbook/outlook на 7:00 по МСК, составило:
27% на 73%
С утра пятницы, перевес позиций на покупку снизился на 4 процента.
Целевое направление для открытия сделок, ввиду особенностей понедельника, по направлению "толпы" - BUY
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-Цена, на текущий момент торгуется в срединном диапазоне канала
Если цене удастся за сегодняшний день достигнуть одного из уровней канала, то есть дополнительная возможность консервативной торговли на отбой от этих значений, либо на продолжение движения в случае пробития уровня из-за границы канала:
Средний уровень открытых позиций на покупку(для SELL) : 17.537
Средний уровень открытых позиций на продажe(для BUY) : 16.5139