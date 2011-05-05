BitBalBES Интересующийся

Пол: Мужской Регистрация: 25.08.2017 Сообщений: 1 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

3 простых и прибыльных крана

Биткоин краны (bitcoin краны, bitcoin faucet, сатоши краны) – это специальные рекламные сервисы (сайты), которые зарабатывают за счет рекламы и высокой посещаемости, при этом раздавая всем посетителям бесплатные сатоши (мелкие доли биткоина). Раздача сатоши проходит в определенный интервал времени от 5 минут до 24 часов, а также бывают краны и без таймера (долго такие не живут или такие проекты не выплачивают пользователям заработанные сатоши).



Перед началом сбора сатоши необходимо создать биткоин кошелек (если его нет), на который в итоге будут выводиться заработанные сатоши и биткоины.



На заметку: 1 Биткоин = 1 BTC, 1 сатоши = 0,00000001 BTC.

Предлагаем ознакомиться с рекомендациями, как постоянно зарабатывать много сатоши (биткоинов) в bitcoin кранах:



Зачастую лучше использовать накопительные биткоин краны (заработок выплачивается автоматически раз в неделю на Ваш биткоин кошелек при достижении минимальной суммы выплаты), так как такие краны всегда являются более стабильными, при этом раз в неделю Вы получаете более ощутимую сумму на свой кошелек. Биткоин краны с моментальным выводом денег казалось бы лучше, но при таких постоянных микро переводах на кошелек Вы больше потеряете на комиссии, а сам кран долго не будет работать из-за больших нагрузок с моментальными выплатами на кошельки всем участникам.

Многие лучшие биткоин краны имеют дополнительные бонусы для постоянных участников (больше получаете сатоши за 1 клик, получаете поощрения, призы и т.д.), используя которые Вы сможете увеличивать свой заработок в несколько раз.

В зависимости от того, с какой страны Вы зарабатываете в биткоин кранах, Вы получаете разный доход (в более богатых странах реклама дороже и краны зарабатывают больше на посетителях), поэтому многие пользователи используют смену IP на американские и европейские, чтобы при той же работе получать доход в несколько раз выше (НО нужно знать, что это обман этих сервисов и если Вас вычислят, могут заблокировать аккаунты в кранах).

Как и во многих других проектах для заработка в интернете, в bitcoin кранах всегда выгодно принимать участие в партнерской программе и получать пассивный доход от привлеченных исполнителей.



Самые лучшие биткоин краны (bitcoin краны, сатоши краны), которые реально платят и долго работают



баттлбит - очень щедрый и старый кран. На нем каждые 10 и 60 мин выдают сатоши+ можно сорвать джекпот или участвовать в лотерее и крутить колесо фортуны. моя реф ссылка

фрибиткоинн -заслуженно можно назвать – лучший кран биткоинов. Один из самых старых и проверенных временем биткон кранов, без лишней навязчивой рекламы (сбор биткоинов каждые 60 минут). Есть лотерея, дополнительные бонусы. Выплаты автоматические по воскресеньям на Ваш биткоин кошелек. моя реф ссылка

топфан - Очень простой накопительный биткоин кран. Здесь можно собирать от 5 мин до 2-х часов, одним словом когда вспомнил тогда и собрал. моя реф ссылка

Для удобного и понятного использования кранов скачайте гугл хром он идет с расширением переводчика с английского на русский. Что такое биткоин кран и как на нем можно заработать?Биткоин краны (bitcoin краны, bitcoin faucet, сатоши краны) – это специальные рекламные сервисы (сайты), которые зарабатывают за счет рекламы и высокой посещаемости, при этом раздавая всем посетителям бесплатные сатоши (мелкие доли биткоина). Раздача сатоши проходит в определенный интервал времени от 5 минут до 24 часов, а также бывают краны и без таймера (долго такие не живут или такие проекты не выплачивают пользователям заработанные сатоши).Перед началом сбора сатоши необходимо создать биткоин кошелек (если его нет), на который в итоге будут выводиться заработанные сатоши и биткоины.На заметку: 1 Биткоин = 1 BTC, 1 сатоши = 0,00000001 BTC.Предлагаем ознакомиться с рекомендациями, как постоянно зарабатывать много сатоши (биткоинов) в bitcoin кранах:Зачастую лучше использовать накопительные биткоин краны (заработок выплачивается автоматически раз в неделю на Ваш биткоин кошелек при достижении минимальной суммы выплаты), так как такие краны всегда являются более стабильными, при этом раз в неделю Вы получаете более ощутимую сумму на свой кошелек. Биткоин краны с моментальным выводом денег казалось бы лучше, но при таких постоянных микро переводах на кошелек Вы больше потеряете на комиссии, а сам кран долго не будет работать из-за больших нагрузок с моментальными выплатами на кошельки всем участникам.Многие лучшие биткоин краны имеют дополнительные бонусы для постоянных участников (больше получаете сатоши за 1 клик, получаете поощрения, призы и т.д.), используя которые Вы сможете увеличивать свой заработок в несколько раз.В зависимости от того, с какой страны Вы зарабатываете в биткоин кранах, Вы получаете разный доход (в более богатых странах реклама дороже и краны зарабатывают больше на посетителях), поэтому многие пользователи используют смену IP на американские и европейские, чтобы при той же работе получать доход в несколько раз выше (НО нужно знать, что это обман этих сервисов и если Вас вычислят, могут заблокировать аккаунты в кранах).Как и во многих других проектах для заработка в интернете, в bitcoin кранах всегда выгодно принимать участие в партнерской программе и получать пассивный доход от привлеченных исполнителей.Самые лучшие биткоин краны (bitcoin краны, сатоши краны), которые реально платят и долго работаютбаттлбит - очень щедрый и старый кран. На нем каждые 10 и 60 мин выдают сатоши+ можно сорвать джекпот или участвовать в лотерее и крутить колесо фортуны. моя реф ссылка http://battlebit.co.in/?ref=131061 фрибиткоинн -заслуженно можно назвать – лучший кран биткоинов. Один из самых старых и проверенных временем биткон кранов, без лишней навязчивой рекламы (сбор биткоинов каждые 60 минут). Есть лотерея, дополнительные бонусы. Выплаты автоматические по воскресеньям на Ваш биткоин кошелек. моя реф ссылка https://freebitco.in/?r=6455486 топфан - Очень простой накопительный биткоин кран. Здесь можно собирать от 5 мин до 2-х часов, одним словом когда вспомнил тогда и собрал. моя реф ссылка http://topfan.info/?r=19eo9UYFRCZSLp...SqshG1Ato5B981 Для удобного и понятного использования кранов скачайте гугл хром он идет с расширением переводчика с английского на русский.