Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,538 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

3 простых и прибыльных крана

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Всё о кранах криптовалют. Популярные краны и способы заработка на них
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:20
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
3 простых и прибыльных крана
Что такое биткоин кран и как на нем можно заработать?
Биткоин краны (bitcoin краны, bitcoin faucet, сатоши краны) – это специальные рекламные сервисы (сайты), которые зарабатывают за счет рекламы и высокой посещаемости, при этом раздавая всем посетителям бесплатные сатоши (мелкие доли биткоина). Раздача сатоши проходит в определенный интервал времени от 5 минут до 24 часов, а также бывают краны и без таймера (долго такие не живут или такие проекты не выплачивают пользователям заработанные сатоши).

Перед началом сбора сатоши необходимо создать биткоин кошелек (если его нет), на который в итоге будут выводиться заработанные сатоши и биткоины.

На заметку: 1 Биткоин = 1 BTC, 1 сатоши = 0,00000001 BTC.
Предлагаем ознакомиться с рекомендациями, как постоянно зарабатывать много сатоши (биткоинов) в bitcoin кранах:

Зачастую лучше использовать накопительные биткоин краны (заработок выплачивается автоматически раз в неделю на Ваш биткоин кошелек при достижении минимальной суммы выплаты), так как такие краны всегда являются более стабильными, при этом раз в неделю Вы получаете более ощутимую сумму на свой кошелек. Биткоин краны с моментальным выводом денег казалось бы лучше, но при таких постоянных микро переводах на кошелек Вы больше потеряете на комиссии, а сам кран долго не будет работать из-за больших нагрузок с моментальными выплатами на кошельки всем участникам.
Многие лучшие биткоин краны имеют дополнительные бонусы для постоянных участников (больше получаете сатоши за 1 клик, получаете поощрения, призы и т.д.), используя которые Вы сможете увеличивать свой заработок в несколько раз.
В зависимости от того, с какой страны Вы зарабатываете в биткоин кранах, Вы получаете разный доход (в более богатых странах реклама дороже и краны зарабатывают больше на посетителях), поэтому многие пользователи используют смену IP на американские и европейские, чтобы при той же работе получать доход в несколько раз выше (НО нужно знать, что это обман этих сервисов и если Вас вычислят, могут заблокировать аккаунты в кранах).
Как и во многих других проектах для заработка в интернете, в bitcoin кранах всегда выгодно принимать участие в партнерской программе и получать пассивный доход от привлеченных исполнителей.

Самые лучшие биткоин краны (bitcoin краны, сатоши краны), которые реально платят и долго работают

баттлбит - очень щедрый и старый кран. На нем каждые 10 и 60 мин выдают сатоши+ можно сорвать джекпот или участвовать в лотерее и крутить колесо фортуны. моя реф ссылка http://battlebit.co.in/?ref=131061
фрибиткоинн -заслуженно можно назвать – лучший кран биткоинов. Один из самых старых и проверенных временем биткон кранов, без лишней навязчивой рекламы (сбор биткоинов каждые 60 минут). Есть лотерея, дополнительные бонусы. Выплаты автоматические по воскресеньям на Ваш биткоин кошелек. моя реф ссылка https://freebitco.in/?r=6455486
топфан - Очень простой накопительный биткоин кран. Здесь можно собирать от 5 мин до 2-х часов, одним словом когда вспомнил тогда и собрал. моя реф ссылка http://topfan.info/?r=19eo9UYFRCZSLp...SqshG1Ato5B981
Для удобного и понятного использования кранов скачайте гугл хром он идет с расширением переводчика с английского на русский.
BitBalBES вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
хорошие 4 крана samkom Заработок Криптовалют 2 09.08.2017 10:28
Два новых крана по 200 сатош! mebel4u Краны 0 08.08.2017 20:35
Два крана - Litecoin Stelss Бесплатное 1 06.06.2015 09:08
1.5$ за 20 простых регистраций moneymake555 Разовые действия 17 05.05.2011 15:20

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Претензия к компании MMCIS от dmshagaliev[ Нет выплаты ]
От dmshagaliev в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватар RUNX
mailab инвестиции в почтовик!
От RUNX в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Walker
сервисы инвестора – tikr.ru
От Walker в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватар Naboda
Cute Hourly - cutehourly.net
От Naboda в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Resnitsi
Двенадцать стран во главе с США объединились в тихоокеанский торговый блок
От Resnitsi в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Room
В Греции закроются почти все крупные банки
От Room в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
420,538
Тем
486,250
Сообщений
12,082,324

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube