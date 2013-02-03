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corn-wall.org - Corn-wall

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 11:54
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 9,228
Благодарностей: 1,097
УГ: 337
КП: 0.111
подарки
corn-wall.org - Corn-wall
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 27.08.2017 года в 20-00 по МСК





О проекте:
Компания "CornWall" - это современная микрокредитная организация, которая предоставляет услуги займов денежных средств населению еще с 2009 года. Пользуясь огромной популярностью лишь в некоторых регионах, постепенно мы начали развивать сеть, которая на сегодняшний день насчитывает 318 редитных офисов по всему СНГ и РФ. Нашими клиентами являются люди, которым требуются деньги на отдых, лечение, покупки, или просто бытовые нужды без длительного ожидания решения по займу и мы максимально быстро помогаем реализовать их желания. Наша команда не собирается останавливаться на достигнутом и мы продолжаем открывать новые отделения с внедрением системы быстрого кредитования в других городах. В 2016 году стартовала разработка инвестиционной online-платформы с одноименным названием CornWall. На сегодняшний же день абсолютно любой пользователь имеет возможность стать партнером компании и зарабатывать, выдавая кредиты дистанционно.

Маркетинг:


Инвестиционные планы:
100-9999 руб 35% каждые 6 часов на 24 часа (итого 140%)
10000-50000 руб 37.5% каждые 6 часов на 24 часа (итого 150%)
100-100000 руб 5% в сутки на 365 дней (итого 1825%)
Депозит включён в выплаты по всем тарифам
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
Количество открываемых вкладов не ограничено

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Advcash, Perfect Money, Nixmoney, Qiwi, VISA/Mastercard, Яндекс деньги
Выплаты инстант, кроме Qiwi, VISA/Mastercard, Яндекс деньги
Минимальный вклад 100 руб
Минималка на вывод 10 руб
При выводе денег комиссии нет

Языки:


Партнёрская программа:
Партнёрка 2-lvl: 5%-1% от вклада

Контакты администрации:
Группа вк: https://vk.com/corn_wall
Есть форма для обратной связи на самом сайте

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете corn-wall.org:


Обзор corn-wall.org - хайп от проверенного админа с заработком до 150% за 24 часа

Corn-wall - сайт, в котором я заработал 3200 руб за 12 часов


Свои отзывы о corn-wall.org можете оставлять в комментариях под темой.
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Lordborg вне форума  
Старый Сегодня, 12:33
#2
Интересующийся
 
Возраст: 26
Регистрация: 09.08.2017
Сообщений: 41
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Re: corn-wall.org - Corn-wall
Депозит:

Дата операции: 28 Авг 2017 01:31
ID операции: 393408336
Тип операции: перевод
Магазин: corn-wall.org
Статус: выполнен
Сумма списания: 3 028.78 p
Сумма получения: 3 028.78 p

Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем Practik на 3000.00 RUB
Номер счета в магазине: 241
__________________
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Practik на форуме  
Старый Сегодня, 12:41
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 9,228
Благодарностей: 1,097
УГ: 337
КП: 0.111
подарки
Автор темы Re: corn-wall.org - Corn-wall
Проект Corn-wall платит:



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МОЙ БЛОГ О ЗАРАБОТКЕ В ИНТЕРНЕТЕ LORDBORG.COM | ♛ЛУЧШИЕ ИГРЫ С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ♛ | ►HYIP-МОНИТОРИНГ◄
ВЕДУ ВИДЕОБЛОГ О ХАЙПАХ С 2013 ГОДА | 💰МОИ ВКЛАДЫ💰
Lordborg вне форума  
Старый Сегодня, 13:00
#4
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.08.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: corn-wall.org - Corn-wall
Проект Платит!

28.08.2017 в 10:21
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Перевод от 4100143327*****

50 Р
Детали платежа

Счет отправителя:
4100143327*****
Сумма:
50 Р
__________________
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KrasnijKirpich на форуме  
Старый Сегодня, 13:19
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.07.2017
Сообщений: 33
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: corn-wall.org - Corn-wall
Депозит:

Дата операции: 28 Авг 2017 09:37
ID операции: 393489165
Тип операции: перевод
Магазин: corn-wall.org
Статус: выполнен
Сумма списания: 504.80 p
Сумма получения: 504.80 p

Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем A-Monitoring на 500.00 RUB
__________________
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A-Monitoring на форуме  
Старый Сегодня, 13:21
#6
Интересующийся
 
Возраст: 26
Регистрация: 09.08.2017
Сообщений: 41
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Re: corn-wall.org - Corn-wall
Первая выплата!

Дата операции: 28 Авг 2017 11:59
ID операции: 393538403
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 1 040.11 p
Комментарий: Выплата с проекта corn-wall.org для Practik

От: P72184589
__________________
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Practik на форуме  
Старый Сегодня, 13:27
#7
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.08.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: corn-wall.org - Corn-wall
Проект платит!

Дата операции: 28 Авг 2017 12:23
ID операции: 393546558
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 104.01 p
Комментарий: Выплата с проекта corn-wall.org для KrasnijKirpich
__________________
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Баннер: {{ slide.title }}
KrasnijKirpich на форуме  
Старый Сегодня, 13:43
#8
Интересующийся
 
Имя: Константин
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 50
Благодарностей: 7
УГ: 1
КП: 0.000
Re: corn-wall.org - Corn-wall
Дата операции: 28 Авг 2017 12:10
ID операции: 393541938
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 693.41 p
Комментарий: Выплата с проекта corn-wall.org для manymoney
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tryleter на форуме  
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