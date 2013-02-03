corn-wall.org - Corn-wall

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Я не несу ответственности за ваши решения!
Я не админ / владелец сайта
Старт был 27.08.2017 года в 20-00 по МСК
О проекте:
Компания "CornWall" - это современная микрокредитная организация, которая предоставляет услуги займов денежных средств населению еще с 2009 года. Пользуясь огромной популярностью лишь в некоторых регионах, постепенно мы начали развивать сеть, которая на сегодняшний день насчитывает 318 редитных офисов по всему СНГ и РФ. Нашими клиентами являются люди, которым требуются деньги на отдых, лечение, покупки, или просто бытовые нужды без длительного ожидания решения по займу и мы максимально быстро помогаем реализовать их желания. Наша команда не собирается останавливаться на достигнутом и мы продолжаем открывать новые отделения с внедрением системы быстрого кредитования в других городах. В 2016 году стартовала разработка инвестиционной online-платформы с одноименным названием CornWall. На сегодняшний же день абсолютно любой пользователь имеет возможность стать партнером компании и зарабатывать, выдавая кредиты дистанционно.
Маркетинг:
Инвестиционные планы:
100-9999 руб 35% каждые 6 часов на 24 часа (итого 140%)
10000-50000 руб 37.5% каждые 6 часов на 24 часа (итого 150%)
100-100000 руб 5% в сутки на 365 дней (итого 1825%)
Депозит включён в выплаты по всем тарифам
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
Количество открываемых вкладов не ограничено
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Advcash, Perfect Money, Nixmoney, Qiwi, VISA/Mastercard, Яндекс деньги
Выплаты инстант, кроме Qiwi, VISA/Mastercard, Яндекс деньги
Минимальный вклад 100 руб
Минималка на вывод 10 руб
При выводе денег комиссии нет
Языки:
Партнёрская программа:
Партнёрка 2-lvl: 5%-1% от вклада
Контакты администрации:
Группа вк: https://vk.com/corn_wall
Есть форма для обратной связи на самом сайте
Мой вклад / листинг:
Мой вклад в личном кабинете corn-wall.org:
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