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Российским ретейлерам предложили заняться сбором вторсырья от населения



Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство РФ разрешить обычным магазинам (типа "Магнита" или "Пятёрочки") начать принимать от населения стеклотару, а также пластиковые бутылки и макулатуру.



Руководство вышеназванного союза, в лице его руководителя г-на Шапкина заявляет, что пусть ретейл теперь платит так называемый экологический сбор (сейчас его оплачивают производители товаров) - это мол хоть как-то снизит цены на потребительские товары, а переработка отходов будет организована еще эффективнее.



Шапкин напоминает, что пластиковые бутылки, стеклотара и металлы - это вообще-то недешевое вторсырьё. К примеру, бутылки ПЭТ, можно переработать и использовать в качестве добавок в асфальт при строительстве дорог и ретейлеры, могли бы просто прессовать принимаемый ими пластик, а затем накопив его некоторые объемы, то сдавать на дальнейшую переработку. Также по его сведениям, российским стеклозаводам сейчас не хватает вторсырья. Он говорит, что в России бой стекла используется на 8-10 процентов, а вот в тех же европейских странах на все 25 процентов точно.



Однако, г-жа Тамара Касьянова, один из руководителей Российского клуба финдиректоров не согласна с такой инициативой Союза защиты прав потребителей и говорит, что нагрузка на ретейлеров в таком случае сильно увеличится. Ей же вторит и глава крупной ассоциации "Руспродсоюз" г-н Востриков, который утверждает, что в России необходимо побыстрей создавать отдельную систему утилизации продукции - это наш выход в такой ситуации с всё растущими каждый год объемами отходов.



Между тем, г-н Востриков добавляет, что лучше всего дать ретейлерам право выбирать самим - заниматься им сбором у населения вторсырья или нет. Здесь нельзя всех ровнять под одну гребенку, поскольку если ретейлер изначально не потянет у себя такой сбор, а его по закону будут всё равно заставлять заниматься этим, то тогда он заложит эти расходы в конечную цену товаров выставляемых на магазинных на своих же полках. Ну а смысл тогда приема от населения стеклотары, макулатуры и прочего вторсырья, раз магазин будет перекладывать все расходы по такому сбору на карман покупателя? Стимул что-то сдавать у людей тогда просто может пропасть, а ведь дело в принципе нужное. Да и поддержка для любого семейного бюджета какая-никакая....



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59a34ce789b1e Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство РФ разрешить обычным магазинам (типа "Магнита" или "Пятёрочки") начать принимать от населения стеклотару, а также пластиковые бутылки и макулатуру.Руководство вышеназванного союза, в лице его руководителя г-на Шапкина заявляет, что пусть ретейл теперь платит так называемый экологический сбор (сейчас его оплачивают производители товаров) - это мол хоть как-то снизит цены на потребительские товары, а переработка отходов будет организована еще эффективнее.Шапкин напоминает, что пластиковые бутылки, стеклотара и металлы - это вообще-то недешевое вторсырьё. К примеру, бутылки ПЭТ, можно переработать и использовать в качестве добавок в асфальт при строительстве дорог и ретейлеры, могли бы просто прессовать принимаемый ими пластик, а затем накопив его некоторые объемы, то сдавать на дальнейшую переработку. Также по его сведениям, российским стеклозаводам сейчас не хватает вторсырья. Он говорит, что в России бой стекла используется на 8-10 процентов, а вот в тех же европейских странах на все 25 процентов точно.Однако, г-жа Тамара Касьянова, один из руководителей Российского клуба финдиректоров не согласна с такой инициативой Союза защиты прав потребителей и говорит, что нагрузка на ретейлеров в таком случае сильно увеличится. Ей же вторит и глава крупной ассоциации "Руспродсоюз" г-н Востриков, который утверждает, что в России необходимо побыстрей создавать отдельную систему утилизации продукции - это наш выход в такой ситуации с всё растущими каждый год объемами отходов.Между тем, г-н Востриков добавляет, что лучше всего дать ретейлерам право выбирать самим - заниматься им сбором у населения вторсырья или нет. Здесь нельзя всех ровнять под одну гребенку, поскольку если ретейлер изначально не потянет у себя такой сбор, а его по закону будут всё равно заставлять заниматься этим, то тогда он заложит эти расходы в конечную цену товаров выставляемых на магазинных на своих же полках. Ну а смысл тогда приема от населения стеклотары, макулатуры и прочего вторсырья, раз магазин будет перекладывать все расходы по такому сбору на карман покупателя? Стимул что-то сдавать у людей тогда просто может пропасть, а ведь дело в принципе нужное. Да и поддержка для любого семейного бюджета какая-никакая....Специально для mmgp.ru

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