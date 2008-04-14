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CRYPTOBITS - cryptobits.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
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Старый Сегодня, 02:34
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 44,521
Благодарностей: 2,952
Записей в блоге: 1
УГ: 16
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
CRYPTOBITS - cryptobits.biz
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney,AdvCash

Новый проект: CRYPTOBITS

Планы nvestment 104% - 135% после 1 дня, 112% - 220% через 3 дня, 135% - 290% через 5 дней, 155% - 410% через 7 дней

Минимальный вклад $25

Рефские до 5%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от GeniusGuard

Перевод с Google:

Цитата:
Люди, которые делают инвестиции Умны

CRYPTOBITS стал одним из лидеров в области высоких технологий. Высокодоходные инвестиции в высокотехнологичные стартапы требуют маркетинговых знаний, знаний экспертов и бизнеса и довольно много разных показателей, отражающих реальную стоимость инвестиций.
Инвестиционные планы:

Цитата:
135% ПОСЛЕ 1 ДНЯ
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 25,00 - $ 250,00 104,00
План 2 $ 251,00 - $ 400,00 106,00
План 3 401,00 долл. США - 600,00 долл. США 109,00
План 4 $ 601,00 - $ 3000,00 115,00
План 5 $ 3001,00 - $ 50000,00 135,00

220% ПОСЛЕ 3 ДНЕЙ
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 25,00 - $ 250,00 112,00
План 2 $ 251,00 - $ 400,00 115,00
План 3 401,00 долл. США - 600,00 долл. США 140,00
План 4 $ 601,00 - $ 3000,00 160,00
План 5 $ 3001,00 - $ 50000,00 220,00

290% ПОСЛЕ 5 ДНЕЙ
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 25,00 - $ 250,00 135,00
План 2 $ 251,00 - $ 400,00 155,00
План 3 401,00 долл. США - 600,00 долл. США 185,00
План 4 $ 601,00 - $ 3000,00 230,00
План 5 $ 3001,00 - $ 50000,00 290,00

410% ПОСЛЕ 7 ДНЕЙ
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 25.00 - $ 250.00 155.00
План 2 $ 251,00 - $ 400,00 205,00
План 3 $ 401,00 - $ 600,00 255,00
План 4 $ 601,00 - $ 3000,00 305,00
План 5 3001,00 долл. США - 50000,00 долл. США 410,00
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 186221619
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14697338 (CRYPTOBITS)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to cryptobits.biz User naale
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 02:58
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 4,600
Благодарностей: 2,412
УГ: 8
КП: 0.000
Re: CRYPTOBITS - cryptobits.biz
Кошелек российский, не свежий, trust 7.0

предыдущие быстроскамы

1) http://mmgp.ru/showthread.php?t=509692

2) http://mmgp.ru/showthread.php?t=511563

еще и третий есть
http://www.dreamteammoney.com/index....owtopic=666396
__________________
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anatolparf вне форума  
Сказали спасибо:
dikirr (Сегодня)
Старый Сегодня, 03:24
#3
Профессионал
 
Имя: paramon
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.07.2015
Сообщений: 1,282
Благодарностей: 298
УГ: 10
КП: 0.080
подарки
Re: CRYPTOBITS - cryptobits.biz
Цитата:
Сообщение от anatolparf Посмотреть сообщение
предыдущие быстроскамы
О, как ! Прям со старта
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Блок BTC с высоким рефбеком!
dikirr на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:51
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