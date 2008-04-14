CRYPTOBITS - cryptobits.biz

Планы nvestment104% - 135% после 1 дня, 112% - 220% через 3 дня, 135% - 290% через 5 дней, 155% - 410% через 7 дней
Минимальный вклад $25
Рефские до 5%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от GeniusGuard
Перевод с Google:
Цитата:
Люди, которые делают инвестиции Умны
CRYPTOBITS стал одним из лидеров в области высоких технологий. Высокодоходные инвестиции в высокотехнологичные стартапы требуют маркетинговых знаний, знаний экспертов и бизнеса и довольно много разных показателей, отражающих реальную стоимость инвестиций.
Инвестиционные планы:
Цитата:
135% ПОСЛЕ 1 ДНЯ
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 25,00 - $ 250,00 104,00
План 2 $ 251,00 - $ 400,00 106,00
План 3 401,00 долл. США - 600,00 долл. США 109,00
План 4 $ 601,00 - $ 3000,00 115,00
План 5 $ 3001,00 - $ 50000,00 135,00
220% ПОСЛЕ 3 ДНЕЙ
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 25,00 - $ 250,00 112,00
План 2 $ 251,00 - $ 400,00 115,00
План 3 401,00 долл. США - 600,00 долл. США 140,00
План 4 $ 601,00 - $ 3000,00 160,00
План 5 $ 3001,00 - $ 50000,00 220,00
290% ПОСЛЕ 5 ДНЕЙ
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 25,00 - $ 250,00 135,00
План 2 $ 251,00 - $ 400,00 155,00
План 3 401,00 долл. США - 600,00 долл. США 185,00
План 4 $ 601,00 - $ 3000,00 230,00
План 5 $ 3001,00 - $ 50000,00 290,00
410% ПОСЛЕ 7 ДНЕЙ
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 25.00 - $ 250.00 155.00
План 2 $ 251,00 - $ 400,00 205,00
План 3 $ 401,00 - $ 600,00 255,00
План 4 $ 601,00 - $ 3000,00 305,00
План 5 3001,00 долл. США - 50000,00 долл. США 410,00