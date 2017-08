Naale Премиум



Пол: Мужской Регистрация: 14.04.2008 Сообщений: 44,521 Благодарностей: 2,952 Записей в блоге: 1 УГ: 16 КП: 0.005 подарки награды

CRYPTOBITS - cryptobits.biz Я не админ !







Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney,AdvCash



Новый проект: CRYPTOBITS



Планы nvestment 104% - 135% после 1 дня, 112% - 220% через 3 дня, 135% - 290% через 5 дней, 155% - 410% через 7 дней



Минимальный вклад $25



Рефские до 5%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от GeniusGuard



Перевод с Google:



Цитата: Люди, которые делают инвестиции Умны



CRYPTOBITS стал одним из лидеров в области высоких технологий. Высокодоходные инвестиции в высокотехнологичные стартапы требуют маркетинговых знаний, знаний экспертов и бизнеса и довольно много разных показателей, отражающих реальную стоимость инвестиций. Инвестиционные планы:



Цитата: 135% ПОСЛЕ 1 ДНЯ

Планируемая сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 25,00 - $ 250,00 104,00

План 2 $ 251,00 - $ 400,00 106,00

План 3 401,00 долл. США - 600,00 долл. США 109,00

План 4 $ 601,00 - $ 3000,00 115,00

План 5 $ 3001,00 - $ 50000,00 135,00



220% ПОСЛЕ 3 ДНЕЙ

Планируемая сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 25,00 - $ 250,00 112,00

План 2 $ 251,00 - $ 400,00 115,00

План 3 401,00 долл. США - 600,00 долл. США 140,00

План 4 $ 601,00 - $ 3000,00 160,00

План 5 $ 3001,00 - $ 50000,00 220,00



290% ПОСЛЕ 5 ДНЕЙ

Планируемая сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 25,00 - $ 250,00 135,00

План 2 $ 251,00 - $ 400,00 155,00

План 3 401,00 долл. США - 600,00 долл. США 185,00

План 4 $ 601,00 - $ 3000,00 230,00

План 5 $ 3001,00 - $ 50000,00 290,00



410% ПОСЛЕ 7 ДНЕЙ

Планируемая сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 25.00 - $ 250.00 155.00

План 2 $ 251,00 - $ 400,00 205,00

План 3 $ 401,00 - $ 600,00 255,00

План 4 $ 601,00 - $ 3000,00 305,00

План 5 3001,00 долл. США - 50000,00 долл. США 410,00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 186221619

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U14697338 (CRYPTOBITS)

Amount: 240.00 USD

Memo: Deposit to cryptobits.biz User naale :BTC,Payeer,PerfectMoney,AdvCash$255%МгновенноComodo CA LimitedGeniusGuardПеревод с Google:Мой вклад:

Реклама: InvestorsStartPage.com - портал № 1 для профессиональных инвесторов

www.invest -tracing. com

Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно __________________