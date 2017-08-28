MainMonitor Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 17.07.2015 Сообщений: 199 Благодарностей: 11 УГ: 31 КП: 0.014

BIT FAIR - bitfair.cc Я не являюсь создателем / администратором проекта

Тема создана исключительно в ознакомительных целях

BIT FAIR







Общая информация:



Старт проекта: 27.08.2017 | 18:00

Тариф: +26% к депозиту за 3 дня, начисления каждый час по 1,75% от депозита

Минимальный вклад: 10 RUB

Максимальный вклад: 500 000 RUB

Минимальный вывод: 10 RUB

Тип выплат: Инстант

Платежные системы: BitCoin, Perfect Money, Payeer, Advcash, QIWI и Yandex Money

Реферальная программа: 8% - 2% - 1%

Языки: RU, EN





Описание (взято с сайта) :



При выборе компанией точки приложения инвестиционных усилий возникает необходимость анализа общей прибыльности и перспективности вида деятельности, с которым компания намеревается работать. Для того, чтобы избежать рисков неоправданных капитальных вложений, требуются только выверенные и продуманные действия со стороны менеджмента компании.



BitFair Limited в своих методах изучения современных инвестиционных рынков использует методы фиксации любых сведений, происходящих на рынке криптовалют. Это могут быть сообщения средств массовой информации, мнения специалистов, биржевые бюллетени, события экономической и политической жизни, которые имеют отношение или могут оказать какое-либо воздействие на развитие рынка криптовалют.



Кроме этого, мы изучаем средние цены, минимальные и максимальные цены покупки и продажи, количество сделок по видам криптовалют, средние объемы сделок, фондовые индексы, которые справедливо считают основными индикаторами финансового рынка.



Также мы проводим анализ рынка криптовалют фундаментального типа, проводя мониторинг ситуации с точки зрения того, что любой экономический фактор, снижающий предложение или увеличивающий спрос на любую криптовалюту, ведет к повышению цены, и, наоборот, любой фактор, увеличивающий предложение и уменьшающий спрос на криптовалюту любого вида, как правило, приводит к накоплению запасов предложения и снижению цены.



Применяя в своих исследованиях модель развития рынка криптовалют, моделируя те или иные факторы и разрабатывая различные сценарии развития событий, мы внимательно следим за динамикой соотношения спроса и предложения, изучая показатели открытых позиций и общего объема торговли криптовалютами.

Только такой подход к проведению сделок на рынке криптовалют позволяет нашей компании правильно и грамотно распределять инвестиционные средства.



Используя интеллектуальный потенциал своего коллектива, мы, кроме общих исследований, проводим анализ макроэкономических показателей. В частности, мы постоянно мониторим фактор, который напрямую влияет на волатильность сделок. Речь идет о капитализации той или иной криптовалюты.



Достаточно посмотреть некоторые статистические данные http://coinmarketcap.com/, касающиеся вопроса капитализации, чтобы стал очевидным факт, что не следует распределять свои усилия на более, чем пять-шесть типов криптовалют.



Поскольку капитализация остальных объектов инвестирования не представляет коммерческого интереса для нашей компании. Исходя из этих соображений, руководство компании периодически создает внутренний рейтинг криптовалют, наиболее подходящих для проведения биржевых спекулятивных операций. При этом главными факторами, которые учитываются нашими специалистами, являются такие моменты как фиксация соотношения спроса и предложения, анализ индексов цен, объемов покупки и продажи, оценка состояния конкурентной среды, исследование причин роста или падения уровня цен, объемов спроса и предложения, а также капитализация.



Все эти усилия, аналитическая деятельность и умеренно агрессивные интервенции на международных биржевых рынках направлены на создание максимально комфортных условий сотрудничества с нашей компанией.



Мы много лет потратили на создание мощной научно-технической базы, ставшей теперь надежным фундаментом для нашего бизнеса. Работая с инвестиционными средствами, мы осознаем ту ответственность, которую возлагают на нас инвесторы, доверяя нам свои деньги.



Поэтому мы делаем всё возможное, чтобы гарантированно избегать просадок. И для того, чтобы не быть зависимыми от некоторых объективных факторов, в той или иной степени влияющих на результаты торговых сессий, мы широко применяем диверсификацию инвестиционных направлений, используя для этого второй вид нашей деятельности.



Помимо биржевых операций с криптовалютами, мы также используем в своей деятельности торговлю бинарными опционами. Этот вид инвестирования отличается высочайшим уровнем надежности сделок при правильном и грамотном использовании имеющихся исходных данных.



Инвестиционная компания BitFair Limited демонстрирует стабильные показатели в торгах бинарными опционами во многом за счет унификации своих подходов к анализу сделок. Как и в случае с криптовалютными сделками, мы применяем методы анализа рынка, которые позволяют нашим специалистам заключать безошибочные сделки, гарантируя нашим клиентам только положительные результаты торговых сессий. В торговле бинарными опционами мы широко практикуем сотрудничество с лучшими специалистами в мире в этой отрасли.



Используя паритетное информационное партнерство на взаимовыгодных условиях с нашими международными партнерами в Европе и Китае, а также применяя самые современные торговые платформы, мы поступательно движемся вперед, создавая для своих клиентов высокую прибыль и надежные источники дохода в долгосрочной перспективе, не ориентируясь на тенденции в международной экономике.



Это означает, что мы не зависим от тенденций спада в экономике. Мы не зависим от текущих котировок на, например, энергоносители или от котировок на сталь. Наш бизнес построен таким образом, что на результаты его деятельности не могут повлиять внешнеэкономические тренды и массированные биржевые спекуляции.

Отсутствие привязки к общемировому тренду фондовых бирж делают наш бизнес и наши инвестиционные предложения крайне привлекательным с точки зрения потенциальных клиентов.



Все финансовые операции, касающиеся трейдинга криптовалют и торговли бинарными опционами мы можем осуществлять на любых фондовых биржах мира, поскольку мы являемся абсолютно законно зарегистрированной Английской инвестиционной компанией. И поэтому мы можем осуществлять свою деятельность на международном уровне, предоставляя свои инвестиционные услуги клиентам из любой страны мира. Однако, в своей работе мы все же отдаем предпочтение определенным биржам.



В силу некоторых факторов, определяющих специфику нашей работы, а также в связи с тем, что эти биржи являются одними из самых влиятельных и выгодных в мире.



Среди них, в частности, есть следующие биржи: https://btc-e.com/, https://www.btcc.com/, https://vircurex.com/, https://c-cex.com/,https://bittrex.com/, https://www.bitfinex.com/ и другие перспективные операторы, предоставляющие свои площадки для проведения торгов криптовалютами.



Кроме криптовалютных бирж, мы широко применяем в практике биржевых операций также другие торговые площадки. В частности, это вызвано необходимостью осуществления торгов бинарными опционами.

Гибкость в принятии стратегически важных решений – это то, что отличает международную инвестиционную компанию BitFair Limited от своих конкурентов. Мы можем подстроиться под любые условия, под любую ситуацию. Но при этом есть то, что всегда будет оставаться неизменным – генерирование стабильно высоких доходов для своих клиентов.



Предоставляя широкие инвестиционные возможности, компания BitFair Limited становится безусловным лидером на мировом рынке трейдинга криптовалют и торгов бинарными опционами.



Успешная деятельность на протяжении десяти лет показывает, как нужно становиться лидером отрасли и оказывать положительное влияние на развитие экономики и социально-экономических международных связей. На собственном примере мы доказали, что можно сделать больше, чем это возможно, если стремиться к этому изо всех сил. Мы не стремимся стать лидерами, потому что мы и есть лидеры, и уверенно смотрим в будущее.



Сотрудничая с нашей компанией, Вы всегда можете быть уверены в том, что доверенные нам инвестиционные средства будут находиться под надежной защитой наших технологических инноваций и эти деньги будут приносить Вам стабильный доход, работая под управлением наших высококвалифицированных специалистов.

Если Вы решили сотрудничать с нашей компанией, то это означает для Вас лишь одно – Вы стали членом команды, способной изменить наше общее будущее в лучшую сторону.



Менеджмент мирового уровня, уникальные методы изучения инвестиционных рынков и международное признание дают полную свободу для творческого подхода к проведению инвестиций и являются гарантией появления новых и перспективных этапов совместного сотрудничества.



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