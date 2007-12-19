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[pre-ITO/ITO][BOUNTY] Dogezer Token

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Старый Вчера, 22:33
#1
Форекс-блогер
 
Аватар kislov
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 3,389
Благодарностей: 1,663
УГ: 4
Записей в FX-блоге: 316
Подписок: 3
КП: 0.115
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
[pre-ITO/ITO][BOUNTY] Dogezer Token
DoSoftwareTogether
Представьте себе услугу, в которой вы могли бы запустить проект своей мечты за несколько кликов, сделать это с помощью лучших мировых экспертов, дать этим людям справедливую долю в зависимости от их производительности, а затем вместе наслаждаться успехом.


Dogezer - это платформа, обеспечивающая такую возможность, объединяя все необходимые инструменты и процессы в один интегрированный продукт, позволяя членам вашей команды стать вашими инвесторами.

Pre-ITO условия
Цель. Получить исходную рыночную обратную связь в кампании ITO.
Даты 1 сентября 2017 года, 13:00 UTC - 1 октября 2017 00:00 UTC
Фактический начальный и конечный блок будет определен примерно за 2 дня до начала PreITO
Платежи будут приняты в Ethereum (ETH)
Способы оплаты Эфирный адрес смарт-контракта будет доступен на https://dogezer.com за 2 дня до начала Pre-ITO. Любые другие источники контракта - INVALID.

Токен PreDGZ
Стоимость токена 0,70 доллара США эквивалентна в Ethereum
Фактический обменный курс будет объявлен на сайте за 2 дня до начала PreITO.
Общий объем поставки - 2 000 000 токенов PreDGZ
Информация о покупателе - Dogezer оставляет за собой право потребовать любую информацию и документы о покупателе, которые он сочтет необходимыми или соответствующими требованиям применимых законов. Покупатель должен предоставить Dogezer такую информацию и документы.
Ограничения Токены PreDGZ доступны для покупки в любой стране, за исключением стран, включая ее государства, территории в соответствии с законодательством страны, где (1) технология шифрования или блокировки запрещена или (2) токен PreDGZ не может быть свободно передаваемым, или (3) платформа Dogezer не соответствует юридическим требованиям страны.

Условия ITO

Даты 15 ноября 2017, 13:00 UTC - 15 декабря 2017 00:00 UTC
Фактический начальный и конечный блок будет определен примерно за 2 дня до начала ITO
Платежи, принятые в Ethereum (ETH), другая криптовалюта
Способы оплаты Эфирный адрес смарт-контракта будет доступен
за 2 дня до начала ITO. Любые другие источники интеллектуального контракта - INVALID.

Токен DGZ
Всего токенов - 100 000 000

Стоимость токена:
15 ноября 13:00 UTC - 22 ноября 00:00 UTC - 0,90 USD за 1 DGZ
22 ноября 00:00 UTC - 29 ноября 00:00 UTC - 0,95 USD за 1 DGZ
29 ноября 00:00 UTC - 6 декабря 00:00 UTC - 0,98 USD за 1 DGZ
6 декабря 00:00 UTC - 15 декабря 00:00 UTC - 1.00 USD за 1 DGZ
Цена в Ethereum будет объявлена на сайте за 2 дня до начала PreITO.

Токены на продажу - 96 000 000 - 98 000 000 токенов DGZ, в зависимости от производительности Pre-ITO
Учредители: 0,5% от всех проданных токенов, на срок свыше 3 лет с 1-летним холдом.
Программа бонусов: 1,5% всех проданных токенов
Нераспределенные токены сжигаются

Политика KYC.
 Во время ITO условия проведет процедуру «Знай своего клиента» («KYC») для всех покупателей токенов DGZ и токенов PreDGZ на общую сумму, превышающую эквивалент 5000 долларов США (эквивалент Ethereum).
Это потребовало бы, чтобы покупатели представили свой паспорт или удостоверение личности с фотографией и счет за коммунальные услуги. Юридическое лицо должно представить фотографию паспорта генерального менеджера, структуру своего владельца и выписку из реестра компании.

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ICO A New Internet - цена токенов будет расти, как на дрожжах
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