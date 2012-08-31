В Китае ужесточат правила проведения ICO

Новые регуляторные нормы, разработанные китайскими властями, призваны бороться против осуществления незаконных операций по финансированию и могут привести к ужесточению регулирования первичных размещений токенов (ICO).
Законопроект был разработан и опубликован Управлением по законодательным вопросам Госсовета Китая. В течение месяца, следующего за публикацией, законопроект пройдет процедуру общественную экспертизу, после чего начнется законодательный процесс.
К ICO может быть применена статья 15 законопроекта: в ней идет речь о правилах проведения кампаний по сбору денежных средств. Согласно документу, целью законопроекта является предотвращение и борьба с нелегальным привлечением капитала, а также защита прав и законных интересов потребителей, экономической и финансовой безопасности страны и общественного порядка.
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«Если государственный орган, осуществляющий надзор за незаконной деятельностью по сбору средств, обнаружит, что он осуществляется без надлежащего разрешения или нарушает соответствующие законодательные положения, и если привлечение средств будет проводиться при ниже перечисленных обстоятельствах, государственный орган инициирует административное расследование».
Среди обстоятельств, которые могут привести к началу административного расследования, указывается использование виртуальных валют в целях привлечения капитала.
В проекте указывается, что правительство создаст межведомственный комитет по борьбе с нелегальными способами привлечения капитала. В нем также впервые разъяснено, что участники таких кампаний, не соответствующих действующему законодательству, сами несут ответственность за собственные потери, понесенные в результате инвестирования.