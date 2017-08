Lonsdayl Премиум



Amazon убивает конкурентов одними анонсами будущей деятельности Компания Amazon объявила о резком снижении цен в сети Whole Foods, которую она недавно приобрела, что сильно навредит продуктовой индустрии.

Это лишь один из примеров того, как компания уничтожает миллиарды долларов рыночной капитализации конкурентов всего лишь одним корпоративным объявлением.

Стоимость акций Amazon менее чувствительны к собственным новостям, чем конкуренты. В четверг Джеф Безос объявил, что начнет снижать цены на продукты в сети Whole Foods, который Amazon купила за $ 13,7 млрд в середине июня. Капитальное снижение цен начнется в понедельник, когда и закроется сделка.







Новость быстро и разрушительно повлияла на цены конкурирующих бакалейщиков. Стоимость акций Kroger упала на 8,3%, Sprouts Farmers Markets — на 6,6%, а Target потерял 4,2% цены. Самый крупный бакалейщик США — Walmart, потерял более 2% от общей стоимости.



Широко распространившаяся слабость продуктовой индустрии подчеркивает интересную мысль: компании, которые пересекаются в деятельности с Amazon, ориентируются на деятельность электронного гиганта, чем на собственные новости и результаты. К примеру, давайте возьмем Sprouts. При публикации второго квартального отчета акции компании упали всего на 1,7%. Аналогичная ситуация была и с Walmart на прошлой неделе, когда стоимость ритейлера сократилась на 1,6%.



