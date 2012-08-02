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Amazon убивает конкурентов одними анонсами будущей деятельности

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Amazon убивает конкурентов одними анонсами будущей деятельности
  • Компания Amazon объявила о резком снижении цен в сети Whole Foods, которую она недавно приобрела, что сильно навредит продуктовой индустрии.
  • Это лишь один из примеров того, как компания уничтожает миллиарды долларов рыночной капитализации конкурентов всего лишь одним корпоративным объявлением.
  • Стоимость акций Amazon менее чувствительны к собственным новостям, чем конкуренты.
В четверг Джеф Безос объявил, что начнет снижать цены на продукты в сети Whole Foods, который Amazon купила за $ 13,7 млрд в середине июня. Капитальное снижение цен начнется в понедельник, когда и закроется сделка.



Новость быстро и разрушительно повлияла на цены конкурирующих бакалейщиков. Стоимость акций Kroger упала на 8,3%, Sprouts Farmers Markets — на 6,6%, а Target потерял 4,2% цены. Самый крупный бакалейщик США — Walmart, потерял более 2% от общей стоимости.

Широко распространившаяся слабость продуктовой индустрии подчеркивает интересную мысль: компании, которые пересекаются в деятельности с Amazon, ориентируются на деятельность электронного гиганта, чем на собственные новости и результаты. К примеру, давайте возьмем Sprouts. При публикации второго квартального отчета акции компании упали всего на 1,7%. Аналогичная ситуация была и с Walmart на прошлой неделе, когда стоимость ритейлера сократилась на 1,6%.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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