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Предоставляя свои услуги на бесплатной основе Credit Karma получает хорошую прибыль



Оказывается, даже сейчас можно сделать хорошие деньги, предоставляя свои услуги на бесплатной основе. Как раз именно это и наглядно демонстрирует нам американская финансовая онлайн-платформа под названием



История развития онлайн-платформы Credit Karma хорошо показывает, что она была запущена с целью, чтобы помочь потребителям на этом рынке лучше разбираться со своими финансами и для обеспечения удобного доступа к её лучшим финансовым продуктам. Флагманским продуктом этой платформы считается предоставление бесплатной кредитной истории любому своему зарегистрированному клиенту, кроме того предоставление услуг по поиску приемлемых для клиентов этой платформы кредитов. Эти услуги были запущены платформой на рынке 5 лет назад. С тех пор на сайте компании было зарегистрировано более 70 млн пользователей этого сервиса, что составляет почти половину из всех миллениалов проживающих ныне в США.



Платформа Credit Karma использует собранные данные, чтобы рекомендовать финансовые продукты, подходящие для каждого своего конкретного клиента, на основании его кредитного скоринга (это система оценки кредитоспособности человека) и именно того финансового продукта, в поисках которого клиент и находятся - будь то перевод средств на банковскую карту с более низкими тарифами за обслуживание, начисление по карте бонусных баллов или начисление полётных миль, а может просто получение кэшбека за совершенные в магазинах покупки.



Беря за основу собственные финансовые модели, Credit Karma определяет, какие карты или финансовые продукты пользователь может получить и на каких условиях и передает эти данные в различные финансовые учреждения для продолжения работы с клиентом сервиса. Ну а затем эта компания зарабатывает свои деньги со сторонних квалифицированных рефералах.



Всего за 5 лет данная онлайн-платформа Credit Karma использовала накопленные ими данные для создания огромного бизнеса. И сегодня на состоявшемся в Нью-Йорке финансовом форуме под названием "CB Insights Future of Fintech", генеральный директор Credit Karma г-н Кеннет Лин заявил, что в 2016 году его компания увеличила свою выручку на более чем на 50% - до 500 млн долл. США.



И хотя, работая с кредитными историями, Credit Karma продолжает зарабатывать себе на хлеб с маслом, однако, она не стоит на месте и также осваивает для себя смежные области своего бизнеса, прилагая усилия по сбору на рынке еще большего объема данных. Так, в прошлом году эта компания объявила о выпуске своего бесплатного продукта, который помогает клиентам этой платформы готовиться к оплате налогов в США и специалисты компании создали такой сервис в противовес уже существующим ныне онлайн-предложениям от таких компаний как: TaxAct, Intuit's TurboTax, а также в противес предложениям от оффлайновых компаний по подготовке к оплате налогов, как, например, американская "H & R Block".



Как сообщается, за первый же отчётный период подачи в Америке налоговых деклараций, Credit Karma, используя программное обеспечения Налоговой службы США, сумела уже рассчитать около 1 млн налоговых деклараций американцев. Также в телефонном разговоре перед началом вышеназванного финансового форума г-н Лин заявил для TechCrunch, что он обязательно добьется, чтобы где-то через полгода Credit Karma занимала бы 5 или 6 позицию в перечне американских компаний работающих в США по предоставлению финансовых инструментов подобного рода.



Кроме того, г-н Лин заявил, что его компания принесла прибыль, хотя её штат за последнее время значительно вырос. В 2017 году он увеличился на 40% и сейчас достиг почти 700 сотрудников. Компания открыла свои новые офисы в Лос-Анджелесе и г. Шарлотта, штат Северная Каролина, а также она продолжает вкладывать значительные средства в свои разработки связанные с искусственным интеллектом. Бизнес стабильно развивается.



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Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/595376d73e6d0 Оказывается, даже сейчас можно сделать хорошие деньги, предоставляя свои услуги на бесплатной основе. Как раз именно это и наглядно демонстрирует нам американская финансовая онлайн-платформа под названием Credit Karma , руководство которой сегодня объявило, что в настоящее время они работают с хорошей прибылью после получения 500 млн долл. США чистой выручки в прошлом году.История развития онлайн-платформы Credit Karma хорошо показывает, что она была запущена с целью, чтобы помочь потребителям на этом рынке лучше разбираться со своими финансами и для обеспечения удобного доступа к её лучшим финансовым продуктам. Флагманским продуктом этой платформы считается предоставление бесплатной кредитной истории любому своему зарегистрированному клиенту, кроме того предоставление услуг по поиску приемлемых для клиентов этой платформы кредитов. Эти услуги были запущены платформой на рынке 5 лет назад. С тех пор на сайте компании было зарегистрировано более 70 млн пользователей этого сервиса, что составляет почти половину из всех миллениалов проживающих ныне в США.Платформа Credit Karma использует собранные данные, чтобы рекомендовать финансовые продукты, подходящие для каждого своего конкретного клиента, на основании его кредитного скоринга (это система оценки кредитоспособности человека) и именно того финансового продукта, в поисках которого клиент и находятся - будь то перевод средств на банковскую карту с более низкими тарифами за обслуживание, начисление по карте бонусных баллов или начисление полётных миль, а может просто получение кэшбека за совершенные в магазинах покупки.Беря за основу собственные финансовые модели, Credit Karma определяет, какие карты или финансовые продукты пользователь может получить и на каких условиях и передает эти данные в различные финансовые учреждения для продолжения работы с клиентом сервиса. Ну а затем эта компания зарабатывает свои деньги со сторонних квалифицированных рефералах.Всего за 5 лет данная онлайн-платформа Credit Karma использовала накопленные ими данные для создания огромного бизнеса. И сегодня на состоявшемся в Нью-Йорке финансовом форуме под названием "CB Insights Future of Fintech", генеральный директор Credit Karma г-н Кеннет Лин заявил, что в 2016 году его компания увеличила свою выручку на более чем на 50% - до 500 млн долл. США.И хотя, работая с кредитными историями, Credit Karma продолжает зарабатывать себе на хлеб с маслом, однако, она не стоит на месте и также осваивает для себя смежные области своего бизнеса, прилагая усилия по сбору на рынке еще большего объема данных. Так, в прошлом году эта компания объявила о выпуске своего бесплатного продукта, который помогает клиентам этой платформы готовиться к оплате налогов в США и специалисты компании создали такой сервис в противовес уже существующим ныне онлайн-предложениям от таких компаний как: TaxAct, Intuit's TurboTax, а также в противес предложениям от оффлайновых компаний по подготовке к оплате налогов, как, например, американская "H & R Block".Как сообщается, за первый же отчётный период подачи в Америке налоговых деклараций, Credit Karma, используя программное обеспечения Налоговой службы США, сумела уже рассчитать около 1 млн налоговых деклараций американцев. Также в телефонном разговоре перед началом вышеназванного финансового форума г-н Лин заявил для TechCrunch, что он обязательно добьется, чтобы где-то через полгода Credit Karma занимала бы 5 или 6 позицию в перечне американских компаний работающих в США по предоставлению финансовых инструментов подобного рода.Кроме того, г-н Лин заявил, что его компания принесла прибыль, хотя её штат за последнее время значительно вырос. В 2017 году он увеличился на 40% и сейчас достиг почти 700 сотрудников. Компания открыла свои новые офисы в Лос-Анджелесе и г. Шарлотта, штат Северная Каролина, а также она продолжает вкладывать значительные средства в свои разработки связанные с искусственным интеллектом. Бизнес стабильно развивается.Перевод специально для mmgp.ru источник

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