Naale Премиум



Пол: Мужской Регистрация: 14.04.2008 Сообщений: 43,206 Благодарностей: 2,923 Записей в блоге: 1 УГ: 14 КП: 0.004 подарки награды

Palladio-Stone - palladio-stone.com Я не админ !



Принимает:,PerfectMoney



Новый проект: Palladio-Stone



Планы nvestment 1% Каждый день в течение 100 дней (главный назад)



Минимальный вклад $10



Рефские до 2%



Вывод типа Pуководство



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от DDos-Guard



Перевод с Google:



Цитата: Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.

Palladio-stone.com - это долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, поддерживаемая торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.



1% Каждый день в течение 100 дней (главный назад)

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 500,00 1,00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Whois Info:



Цитата: Registrar:

NAMECHEAP INC.

Registration Date:

2017-06-27

Expiration Date:

2018-06-27

Updated Date:

2017-06-27

Status:

clientTransferProhibited

Name Servers:

ns1.ddos-guard.net

ns2.ddos-guard.net

ns3.ddos-guard.net

ns4.ddos-guard.net

ns5.ddos-guard.net



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 180226357

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U14675671 (Palladio-stone.com)

Amount: 60.00 USD

Memo: Deposit to Palladio-stone.com User naale :,PerfectMoney$102%PуководствоComodo CA LimitedDDos-GuardПеревод с Google:Мой вклад:

Реклама: Конкурс «Горячие Крипто-новости» (более 250 поинтов еженедельно)

www.invest -tracing. com

Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно __________________