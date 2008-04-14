Palladio-Stone - palladio-stone.com

Планы nvestment 1% Каждый день в течение 100 дней (главный назад)
Минимальный вклад $10
Рефские до 2%
Вывод типа Pуководство
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от DDos-Guard
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Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
Palladio-stone.com - это долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, поддерживаемая торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
1% Каждый день в течение 100 дней (главный назад)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 500,00 1,00