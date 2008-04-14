Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Palladio-Stone - palladio-stone.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:40
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 43,206
Благодарностей: 2,923
Записей в блоге: 1
УГ: 14
КП: 0.004
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Palladio-Stone - palladio-stone.com
Я не админ!

Принимает:,PerfectMoney

Новый проект: Palladio-Stone

Планы nvestment 1% Каждый день в течение 100 дней (главный назад)

Минимальный вклад $10

Рефские до 2%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от DDos-Guard

Перевод с Google:

Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
Palladio-stone.com - это долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, поддерживаемая торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.

1% Каждый день в течение 100 дней (главный назад)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 500,00 1,00
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Registrar:
NAMECHEAP INC.
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Expiration Date:
2018-06-27
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clientTransferProhibited
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ns1.ddos-guard.net
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ns3.ddos-guard.net
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Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 180226357
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14675671 (Palladio-stone.com)
Amount: 60.00 USD
Memo: Deposit to Palladio-stone.com User naale
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 22:51
#2
Профессионал
 
Имя: KENT
Пол: Мужской
Адрес: Rio de Janeiro
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,396
Благодарностей: 709
УГ: 0
КП: 0.093
Re: Palladio-Stone - palladio-stone.com
о парт новенький,в закладки пока до осени
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Старый Сегодня, 22:54
#3
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 1,013
Благодарностей: 236
УГ: 1419
КП: 0.054
Re: Palladio-Stone - palladio-stone.com
Раздел неправильный. Это среднепроцентник. 1% в день с возвратом депозита.
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