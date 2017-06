Palladium Trust - palladium-trust.com

Цитата: Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.

Palladium-trust.com - это долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, подкрепленная торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и виды деятельности. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.

Цитата: 4% daily for 30 days

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $100.00 4.00

Цитата: Check GoldCoders' HYIP Manager License

palladium-trust.com - Licensed

*Тема создана исключительно для ознакомления!!!*

Новый проект без диза:Jun 26, 2017Date : 06/26/2017 17:55From/To Account : U14469063Amount : -50.00Currency : USDBatch : 180131173Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to palladium-trust.com User richinvestmonitor.------------Date : 06/27/2017 17:56From/To Account : U14973116Amount : 2.00Currency : USDBatch : 180218100Memo : API Payment. Withdraw to richinvestmonitor from palladium-trust.com.