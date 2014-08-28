Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ищу партнера/инвестора для выхода на рынок США

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Старый Сегодня, 20:18
#1
 
Регистрация: 28.08.2014
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Ищу партнера/инвестора для выхода на рынок США
У меня digital agency hix.one - разработка сайтов, сервисов, мобильных приложений, продвижение (планируем расширить список на 40+ услуг).
Ищу партнера для выхода компании на зарубежные рынки, в первую очередь США. В США есть партнер(возможно не один), который берет на себя вопрос финансирования рекламы и юридическое обеспечение сделок с клиентами из США.
Финансы требуются на расширение списка услуг(доработку сайта), поиск новых партнеров и клиентов здесь (есть русскоязычная версия). Мы здесь обеспечиваем реализацию проектов (сайты, сервисы, мобильные приложения, поддержка).
Предполагаемое время окупаемости вложений 6-12 месяцев, а при хорошем стечении обстоятельств за один месяц. Покажу аналитику.
Пишите сюда или в skype:yuri.korhau
__________________
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Юрий Корхов 84145696 на форуме  
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