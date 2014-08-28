|
Ищу партнера/инвестора для выхода на рынок США
У меня digital agency hix.one - разработка сайтов, сервисов, мобильных приложений, продвижение (планируем расширить список на 40+ услуг).
Ищу партнера для выхода компании на зарубежные рынки, в первую очередь США. В США есть партнер(возможно не один), который берет на себя вопрос финансирования рекламы и юридическое обеспечение сделок с клиентами из США.
Финансы требуются на расширение списка услуг(доработку сайта), поиск новых партнеров и клиентов здесь (есть русскоязычная версия). Мы здесь обеспечиваем реализацию проектов (сайты, сервисы, мобильные приложения, поддержка).
Предполагаемое время окупаемости вложений 6-12 месяцев, а при хорошем стечении обстоятельств за один месяц. Покажу аналитику.
Пишите сюда или в skype:yuri.korhau