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Криптовалюта может появится на Московской бирже

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Старый Сегодня, 19:33
#1
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Криптовалюта может появится на Московской бирже



Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сказал, что криптовалюты могут торговаться на Московской бирже, но для этого не хватает правового регулирования статуса криптовалют и механизма их обращения. По мнению заместителя министра к криптовалютам больше всего подходит статус производных финансовых инструментов (деривативов), которые не обеспечены базовыми активами.

Правовой статус криптовалют уже обсуждался раннее Центробанком и Министерством Финансов. По их мнению к криптовалютам больше всего подходит статус "цифровой товар" или "иное имущество". Дело в том, что Центробанк совместно со Сбербанком хочет в пилотном проекте запустить российскую национальную криптовалюту, но для ее правового функционирования не определен ее правовой статус и механизм регулирования и обращения криптовалюты.

Крупнейшие форекс брокеры сообщили, что их клиенты очень заинтересованы в торговле криптовалютами и ждут, когда появится возможность торговать различными криптовалютами на бирже. И если раньше поступали единичные запросы и пожелания от клиентов, то теперь их десятки.

Проблема заключается в том, что правовое положение криптовалют не определено в российском законодательства, поэтому многие форекс брокеры советуют своим клиентам воздержаться от торговли криптовалютами, так как в данном случае они действуют на свой страх и риск.

И хотя официально российские форекс брокеры не предоставляют услуг по торговле криптовалютами, они регулярно публикуют новости криптовалют и предоставляют своим клиентам консультации по правовому статусу и использованию криптовалют.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://bits.media/news/kriptovalyut...ovskoy-birzhe/

https://text.ru/antiplagiat/59527a1a7edbf
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