Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 19:12
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 319
Благодарностей: 95
УГ: 0
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Michael Martin на форуме  
Старый Сегодня, 19:43
#2
Интересующийся
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2017
Сообщений: 56
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Radar-radar.cx
Michael Martin, а начисления каждый час? Или через 24 ч? Просто посмотрела стату по выплатам на сайте, суммы, как у почасовика.
Natali570 на форуме  
Старый Сегодня, 19:51
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 319
Благодарностей: 95
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Radar-radar.cx
Цитата:
Сообщение от Natali570 Посмотреть сообщение
Michael Martin, а начисления каждый час? Или через 24 ч? Просто посмотрела стату по выплатам на сайте, суммы, как у почасовика.
Начисление идет в кабинете посекундно, но депозит размораживается через 24 часа. Видать люди еще докидывали по несколько мелких депозитов и теперь их выводят.
__________________
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Michael Martin на форуме  
Старый Сегодня, 19:57
#4
Интересующийся
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2017
Сообщений: 56
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Radar-radar.cx
Michael Martin, спасибо, понятно
Natali570 на форуме  
Старый Сегодня, 20:01
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 351
Благодарностей: 45
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Radar-radar.cx
Как это "полуавтоматические"?
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WINDOF на форуме  
Старый Сегодня, 20:04
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 319
Благодарностей: 95
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Radar-radar.cx
Цитата:
Сообщение от WINDOF Посмотреть сообщение
Как это "полуавтоматические"?
Такое уже встречалось в проектах. Нажимаешь на вывод и деньги до 15 минут автоматом приходят. Админ не вмешивается и задержек не было.
__________________
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Michael Martin на форуме  
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