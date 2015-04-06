Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Сегодня, 20:09
Сегодня, 19:12
#
1
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 319
Благодарностей: 95
УГ: 0
Radar-radar.cx
Я не админ и его не знаю!
Проект:
Radar.cx
Дата старта: 18.06.2017
Инвестиционный план:
10% за 24 часа
Платежные системы:
Perfect Money
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Payeer
Минимальный вклад
10руб
Максимальный вклад
10000руб
Выплаты полуавтоматические до 15 минут! План начислений партнерской программы (реферальные начисления):
5% от вклада - при наличии от 1 реферала.
10% от вклада - при наличии от 100 рефералов.
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30% от вклада - при наличии от 1000 рефералов.
SSL зашита от Comodo CA Limited
Пользовательский скрипт
DDoS зашита от CloudFlare
ПОСМОТРЕТЬ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ Мой депозит:
15:35 27.06.17 Transfer 180205835 U14488256
RadarCX -20.88 0.1039 Sent Payment 20.78 USD to account U14488256. Memo: Shopping Cart Payment. payment_365. Payment ID: 365
От меня рефбек 80%. Пишите в личку.
Сегодня, 19:43
#
2
Интересующийся
Имя:
Наталья
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2017
Сообщений: 56
Благодарностей: 5
УГ: 0
Re: Radar-radar.cx
Michael Martin, а начисления каждый час? Или через 24 ч? Просто посмотрела стату по выплатам на сайте, суммы, как у почасовика.
Сегодня, 19:51
#
3
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 319
Благодарностей: 95
УГ: 0
Re: Radar-radar.cx
Цитата:
Сообщение от
Natali570
Michael Martin, а начисления каждый час? Или через 24 ч? Просто посмотрела стату по выплатам на сайте, суммы, как у почасовика.
Начисление идет в кабинете посекундно, но депозит размораживается через 24 часа. Видать люди еще докидывали по несколько мелких депозитов и теперь их выводят.
Сегодня, 19:57
#
4
Интересующийся
Имя:
Наталья
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2017
Сообщений: 56
Благодарностей: 5
УГ: 0
Re: Radar-radar.cx
Michael Martin
, спасибо, понятно
Сегодня, 20:01
#
5
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 351
Благодарностей: 45
УГ: 3
Re: Radar-radar.cx
Как это "полуавтоматические"?
__________________
Я инвестирую через
hyiproom.net! Самые жирные рефбэки и страховки только тут!
Сегодня, 20:04
#
6
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 319
Благодарностей: 95
УГ: 0
Re: Radar-radar.cx
Цитата:
Сообщение от
WINDOF
Как это "полуавтоматические"?
Такое уже встречалось в проектах. Нажимаешь на вывод и деньги до 15 минут автоматом приходят. Админ не вмешивается и задержек не было.
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Сегодня, 20:09