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21st Century Fox вложил €13 млрд. в ирландскую мультимедийную компанию Sky

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21st Century Fox вложил €13 млрд. в ирландскую мультимедийную компанию Sky


21st Century Fox получил разрешение на приобретение пакета акций Sky.

Согласно заявлению Rupert Murdoch, предлагаемая сделка не отразится на программах и медиа деятельности компании Sky в Республике Ирландия.

Решение было принято после оформления планируемой сделки в Австрии, Германии, Италии и в Европейской Комиссии.

Министр культуры Великобритании Karen Bradley, как ожидается, объявит свое решение по сделке в четверг. Уже получены отчеты от Ofcom, комиссии Объединенного Королевства и администрации рынков, по поводу того затрагивает ли предполагаемая сделка общественные интересы и плюрализм в СМИ.

Принадлежащая Rupert Murdoch медиа-компания в настоящее время владеет более чем 39% акций Sky Plc и является на сегодняшний день крупнейшим акционером.

21st Century Fox предложил $14,8 млрд. (€13,1 млрд), чтобы купить 61% акций Sky.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://www.irishtimes.com/business/...over-1.3135476

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/595262e3259ca
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