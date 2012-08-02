У Facebook почти 2 млрд пользователей, компания обновила главную миссию

На этой неделе генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть скоро поставит новый рекорд — два миллиарда активных пользователей. Такой результат деятельности подтверждает доминирование Facebook в качестве крупнейшей социальной сети в мире. По мере того, как глобальный охват Facebook продолжает расширяться, Цукерберг постоянно делится с общественностью новой информацией о своем видении будущего — в этот раз он рассказал про обновление миссии компании.
Новая миссия Facebook
Первоначальной целью социальной сети было подключить как можно большее количество пользователей со всего мира. Но в четверг Цукерберг сказал: «Недостаточно просто подключить весь мир, мы должны работать над тем, чтобы сплотить их
». В дополнение к новому акценту деятельности компании, Цукерберг поделился официальным заявлением: «Мы даем людям возможность строить сообщества и сближать мир. Увы, компания не может сделать это самостоятельно, поэтому мы работает над расширением прав и возможностей пользователей для создания сообществ».
Вместе с анонсом обновленной миссии Facebook рассказала общественности о нескольких новых функциях, которые предназначены для упрощения администрирования групп на платформе. В список новых возможностей вошли: статистика роста числа подписчиков в реальном времени, уровень вовлечения и инструменты для фильтрации подписчиков, которые позволят удалять «нежелательных участников», запланированные публикации и связь с другими сообществами.
Разговоры о новой миссии Facebook ходили еще в начале первого квартала 2017 года, когда Цукерберг рассказал о том, что одна из главных целей компании — помочь «более миллиарду людей присоединится к значимым сообществам, что укрепит социальную структуру платформы в течение следующих нескольких лет».
Доминирование на рынке
Пользовательская база Facebook постоянно увеличивается, поэтому компании просто необходимо переосмыслить свою миссию. В первом квартале количество ежемесячных активных пользователей достигло $ 1,94 млрд по сравнению с $ 1,86 млрд в четвертом квартале 2016 года. Желанный рубеж в 2 миллиарда активных пользователей, вероятнее всего, будет преодолен до конца второго квартала.
Компания не останавливается на одной социальной сети. В руках Цукерберга сосредоточено не только Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире. Компания может похвастаться четырьмя из семи ведущих социальных сетей — Facebook, WhatsApp, Instagram и Massenger.
Перевод специально для mmgp.ru
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