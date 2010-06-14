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В НБУ прокомментировали отставку главы "Приватбанка"

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В НБУ прокомментировали отставку главы "Приватбанка"
"Александр Шлапак возглавил" Приватбанк "в сложный для банка переходный период после банкротства и продемонстрировал профессионализм в стабилизации работы банка. Он подтвердил надежность банка, обеспечив его бесперебойную операционную деятельность после его перехода в государственную собственность и благодаря этому удержал доверие клиентов", - прокомментировал исполняющий обязанности Председателя Национального банка Украины Яков Смолий.

По его словам, сейчас главными задачами будущего главы является развитие стратегии развития государственного банка, подготовка "Приватбанка" в успешного вхождения в его капитал международных стратегических инвесторов через несколько лет и продолжение очистки банка от токсичных активов.


По материалам НБУ

P. S. Выводы о его правление можно будет сделать спустя время. Интересно кто решится (кого назначат) дальше руководить государственным "Приватом"?
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александр шлапак, нбу, приватбанк, яков смолий
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