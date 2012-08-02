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Акции Nintendo выросли на 2,8% после анонса выхода новой рерто-консоли

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Акции Nintendo выросли на 2,8% после анонса выхода новой рерто-консоли
Компания Nintendo только что объявила о выходе новой ретро-консоли, но это не новая «золотая жила» в долгосрочной перспективе. Аналитики Jefferies считают, что мобильные игры станут главным источником огромной прибыли для Nintendo.



В понедельник в записке клиентам Jefferies написали: «В то время как большинство инвесторов списали Nintendo с рынка мобильных игр. Последняя встреча с руководством компании убедила нас в том, что Nintendo движется в правильном направлении и готова удвоить бизнес в области мобильных игр». Исследовательская фирма делает ставку на то, что со временем компания увеличит количество хитов благодаря таким приложениям, как Pokemon GO. Аналитики Jefferies также написали, что руководство компании не беспокоится о хороших показателях квартальных отчетов, поскольку ориентируются на создание хорошего бизнеса в будущем.

Приложение Super Mario Run увенчалось неудачей из-за одноразовой модели покупки. Следующая игра Fire Emblem хорошо справлялась с моделью «freemium», но у игроков заканчивалось терпение через месяц. После встречи с руководством Nintendo фирма Jefferies полагает, что компания использует полученный опыт и обеспечит как прибыльную ценовую структуру, так и адекватную глубину вовлечения в своих будущих играх. Об этом свидетельствует недавнее обновление Pokemon Go. Игра получила обновленные функции для вовлечения пользователей и совместной работы.

Аналитики Jefferies также сказали: «Обновление игры не доведет ее до вирусной кондиции, но мы рекомендуем инвесторам внимательно следить за уровнем доходов этого приложения. Нужно следить за тем, как компании учатся на своих ошибках и развиваются. Будет огромной ошибкой списывать Nintendo со счетов — компании ожжет стать настоящей ценностью, сокровищницей».



По мнению аналитиков Jefferies, компания еще будет расти, если сосредоточиться на методических выпусках игр, совершенствуя их со временем. Целевая цена акций — 57,500 иены, что на 46% выше текущей цены 39,280 иены. В понедельник после новости акции Nintendo выросли на 2,19%, а начиная с 2017 года — на 60,46%.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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