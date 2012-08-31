Тепло от майнинга в Технополисе «Москва» используют для обогрева всего комплекса

16 июня основатели Холдинга Russian Mining Center Дмитрий Мариничев и Сергей Бобылев провели экскурсию по майнинговой ферме, расположившейся на площади 9 тысяч кв.м. в Технополисе «Москва».
Ферма действует по принципу замкнутого цикла. По словам организаторов экскурсии, в одном из залов производятся платы — основы для будущих майнеров, в другом происходит их сборка, в третьем — готовые модели майнеров устанавливают в ячейки и стартует производственный процесс.
Оборудование фермы позволяет майнить биткоины и Ethereum, а непрерывность процесса постоянно контролируется специальными сотрудниками. Электрическая мощность фермы составляет 20 МВт. Основные затраты фермы связаны с оплатой электроэнергии и поддержанием функционирования системы вентиляции. При этом основатели говорят, что Россия — идеально подходит для майнинга из-за дешевой электроэнергии и холодного климата.
Отметим, что экскурсия на майнинговую ферму состоялась в рамках съезда, проводимого Партией Роста.
Кроме того, в следующем году выделяемое в процессе майнинга тепло планируется использовать для обогрева всего Технополиса «Москва» площадью 220 тысяч кв.м. Это станет возможным благодаря системе вентиляции, установленной в здании для отвода тепла.