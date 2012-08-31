Дополнительные возможности заработка на биткоинах

Известность биткоина растет не меньше, чем его стоимость. О существовании криптовалюты с каждым днем узнает все большее количество людей, и если раньше инвестиции в биткоин интересовали очень узкий круг инвесторов, то сейчас желающих вложить свои средства в рынок виртуальных валют намного больше.
Как раз для тех, кто пока не готов приобретать биткоины, эксперты предлагают другие возможности заработать на виртуальных валютах. Например, вложить деньги в компании, которые занимаются покупкой биткоин или инвестициями в блокчейн.
В качестве примера такой компании можно привести Principal Strategic Investments Group, являющуюся подразделением Goldman Sachs. Основное направление деятельности – инвестиции в финансово-технологические проекты, однако только тех технологий, которые Goldman мог бы применить в своем собственном бизнесе.
Авторитет компании и серьезный подход к делу – гарантируют возможности для заработка. Ещё одним способом заработать на биткоин могут стать инвестиции в фирмы, которые начинают принимать криптовалюту в качестве средства оплаты за свои услуги. Но и здесь выбирать проекты следует более чем очень внимательно. Редкий представитель розницы показывает хорошие результаты.
Эксперты рекомендуют обратить внимание на такие компании, как Overstock.com – крупный интернет-магазин, который сотрудничает с биткоин-биржей Coinbaseо; Shopify – платформа электронной коммерции, которая может обеспечить значимые транзакции в биткоинах; поставщик услуг спутникового телевидения DISH Network и Microsoft, которые также принимают биткоины к оплате за свои продукты и услуги.