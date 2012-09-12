Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,354 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Биткоин упал до самого низкого уровня более чем за неделю

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:31
#1
Мой скайп serega777809
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,796
Благодарностей: 6,652
УГ: 15
КП: 0.190
подарки
награды Волшебный горшочек 
Биткоин упал до самого низкого уровня более чем за неделю
Биткоин упал до самого низкого уровня более чем за неделю



Курс Биткойна снизился на 11% до суточного минимума в 2 409,50 доллара.


На картинке можно проследить его снижение на прошлой неделе конкурирующими цифровыми валютами, такими как Эфир, что привело к тому, что криптовалютные биржи Bitfinex и ShapeShift прекратили торговлю.

Биткойн более чем удвоил свою ценность с начала года на фоне широкого признания blockchain технологии, которая лежит в основе метода обмена и повышенного интереса к Азии.



__________________
Реклама: Калькулятор майнинга криптовалюты

Инвестирую тут MONHYIPОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИHyip-Cruiser.com-Лучшие рефбэки,бонусы,страховки
HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Акции Snapchat достигли рекордно низкого уровня Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.03.2017 20:50
В Чехии безработица достигла самого низкого уровня в Евросоюзе TenDemon Новости в мире финансов и инвестиций 21 11.12.2016 19:01
В Японии число детей упало до самого низкого уровня в истории страны ElarGroup3 Новости в мире финансов и инвестиций 3 05.05.2016 20:36
Обнищание россиян достигло самого катастрофического уровня со времен перестройки Room Новости в мире финансов и инвестиций 182 26.03.2016 01:27
Безработица достигла самого высокого уровня за всю историю Украины Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 32 11.09.2015 16:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Fedorenkosergey
Сбалансированный - Fedorenkosergey - (PrivateFX)
От Fedorenkosergey в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар realnotstory
Будущий вице-президент США намекает на рост акций медицинских компаний
От realnotstory в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Инвестиции в Hyip для Вас это...?
От victor zone в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватара нет
ПАММ-счет magorchik: 706206 (Forex Trend)
От yrsat в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар MikhailKurakin
Индикатор «Силы валют» спешит на помощь трейдеру!
От MikhailKurakin в разделе «Индикаторы на Форексе»
Аватар pilot10
В России на рынке криптовалют работает около 100 тысяч человек
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
414,354
Тем
475,953
Сообщений
11,792,927

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Крипто-новости

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube