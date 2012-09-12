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#1
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Мой скайп serega777809
Имя: Сергей
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Биткоин упал до самого низкого уровня более чем за неделю
Биткоин упал до самого низкого уровня более чем за неделю
Курс Биткойна снизился на 11% до суточного минимума в 2 409,50 доллара.
На картинке можно проследить его снижение на прошлой неделе конкурирующими цифровыми валютами, такими как Эфир, что привело к тому, что криптовалютные биржи Bitfinex и ShapeShift прекратили торговлю.
Биткойн более чем удвоил свою ценность с начала года на фоне широкого признания blockchain технологии, которая лежит в основе метода обмена и повышенного интереса к Азии.
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