В Казани состоится региональный блокчейн-митап

30 июня на территории технопарка IT Park в Казани состоится Blockchain Meetup, где специалисты обсудят перспективы развития технологии распределенного реестра в сфере бизнеса и государства, а также вопросы нормативно-правового регулирования цифровых валют. В роли спикеров на конференции выступят представители Государственной Думы Российской Федерации, предприниматели, менеджеры блокчейн-стартапов и эксперты по вопросам регулирования цифровой индустрии. Отдельными блоками в программу мероприятия войдет дискуссионная панель по вопросам перспектив развития Blockchain индустрии. Основные вопросы, которые обсудят в рамках мероприятия: - Что такое блокчейн и области его применения? - Появления каких сервисов ожидать в ближайшие несколько лет? - Когда в российском законодательстве появятся понятия «криптовалюта» и «блокчейн»? Как это повлияет на развитие криптоиндустрии? - Основы трейдинга на рынке криптовалюты - Что такое ICO? Как подготовиться к выходу на ICO? Перспективы развития сферы ICO. Докладчики: Максим Курбангалеев — бизнесмен, руководитель учебного центра Blockchain Club. Сергей Беседин — основатель блокчейн сообщества IBW — Independent Blockchain World. Элина Сидоренко — доктор наук, руководитель вневедомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной думы ФС РФ. Владислав Сапожников — представитель биржи OpenLedger в России. Тимофей Ра — управляющий активами инвестиционного фонда Genesis Asset Management....
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