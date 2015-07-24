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Виталик Бутерин не будет диверсифицировать свой портфель, покупая Bitcoin

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Старый Сегодня, 18:21
#1
Любитель
 
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Сообщений: 234
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Виталик Бутерин не будет диверсифицировать свой портфель, покупая Bitcoin
Диверсификация - важный аспект повседневной жизни в наши дни. Это особенно актуально, когда речь идет о традиционных финансах, но также и криптовалютах. Виталик Бутерин считает, что инвестирование в биткойн будет одной из худших идей. Даже если Ethereum рухнет, он вообще не будет инвестировать в BTC. Это довольно удивительное решение, хотя и ожидаемое.


В наши дни у Виталика Бутерина есть некоторые интригующие и противоречивые взгляды на мир. Особенно, когда речь идет о финансировании, он считает, что инвестирование в криптовалюту было бы плохой идеей. Учитывая, что он совместно разработал одну из крупнейших в мире криптовалютную экосистему, это довольно странно. Даже если его собственное творение потерпит неудачу, он предпочел бы инвестировать в акции и недвижимость, а не в биткойн. Это утверждение поставило некоторых людей в ступор, мягко говоря.

Опять же, биткойн остается довольно изменчивым. То же самое относится к любой другой криптовалюта, которая существующей сейчас. С точки зрения ценных бумаг, никакая криптовалюта не является безопасной. Биткойн увеличивает свою стоимость почти каждый год. Традиционные инвестиции, например, в недвижимость и акции работают довольно плохо уже несколько лет. Однако их рынки и спрос намного больше по сравнению с криптовалютами.

Мнения всегда будут разделены, когда дело касается диверсификации портфеля. Биткойн и криптовалюты имеют большой смысл, но все же несут риски. Опять же, так и любая другая форма инвестиций доступна для потребителей сегодня. У Виталика Бутерина есть некоторые странные мнения по этому вопросу и это очевидно.


Перевод специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5951181317306
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Jeff Jeff вне форума  
Старый Сегодня, 19:32
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 10.01.2017
Сообщений: 630
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УГ: 3
КП: 0.405
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Re: Виталик Бутерин не будет диверсифицировать свой портфель, покупая Bitcoin
Цитата:
Сообщение от Jeff Jeff Посмотреть сообщение
У Виталика Бутерина есть некоторые странные мнения по этому вопросу и это очевидно.
Ну почему сразу странные? Ведь в чем, собственно, заключается диверсификация? В том, чтобы доверить свои сбережения разным надежным инструментам. Если Виталик инвестирует в свой проект, то параллельно ему необходимо подбирать инструмент для инвестирования за пределами цифрового рынка, что он, собственно, и делает.
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