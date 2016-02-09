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"Африканский BuzzFeed" OMG Digital привлек $1.1 млн. посевных инвестиций

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"Африканский BuzzFeed" OMG Digital привлек $1.1 млн. посевных инвестиций
Медиа-стартап из Ганы OMG Digital, который еще называют «Африканским BuzzFeed», сообщил сегодня, о привлечении $1,1 млн. посевного финансирования. На его главном сайте OMG Voice уже есть версии для Ганы, Нигерии и Кении, и новый капитал будет использоваться для расширения в большее количество стран.
Новыми инвесторами OMG Digital стали Kima Ventures, Soma Capital, Comcast Ventures Catalyst Fund, Social Capital, M&Y Growth Partners и Macro Ventures. Также средства вложили такие ангелы-инвесторы, как Джош Бакли из Mino Games, Уилл Стерлихт, Кеннет Герц и основатель Off-Grid Electric Фрэнсис Ксавье Хельгесен. Прошлым летом TechCrunch уже упоминал о стартапе в связи с участием в программе ускорителя Y Combinator.
OMG Voice был запущен в феврале 2016 года Джесси Архином Гансой, Принсом Боаке Боампоном и Домиником Менсахом, ныне OMG Voice ежемесячно посещает уже 4,5 млн. уникальных посетителей. В команде OMG Digital 25 человек, в планах запуск сайтов для Южной Африки, Уганды, Замбии и Танзании. Привлеченный в этом раунде капитал будет использоваться для расширения, создания большего количества видеоконтента и развития рекламного и маркетингового отделов.
Ганса и его соучредители начали OMG Ghana в 2012 году, когда еще учились в колледже. Смартфоны становились все популярнее, но в Гане было не найти интересный контент для просмотра.
"Это было очень неприятно для нас, потому что мы выходили в интернет, и весь контент был просто скучными новостями, политикой и т. д. Поэтому мы хотели создать что-то для таких людей, как мы, со списками и легким контентом. Смартфоны набирали популярность, и все стали интересоваться Facebook и именно поэтому мы начали OMG", - говорит Ганса.
«Большинство людей в Интернете тогда были такого же возраста. BuzzFeed и Mashable выставляли контент для миллениалов, но мы не могли дублировать их контент, поэтому мы создали что-то свое ».
Сначала Ганса, Бомпонг и Менса не рассматривали OMG Ghana в качестве своего основного проекта и вместо этого попытались запустить микрокредитную платформу. Но получить финансирование для этой платформы не получалось, а тем временем OMG Ghana становилась популярной и зарабатывала деньги. Трое стартаперов решили превратить проект в медиа-компанию и были приняты в Y Combinator. Во время своего пребывания в программе в прошлом году, по словам Гансы они научились быть «супер смелыми».
«Мы хотели начать с Ганы, но нам посоветовали начать с других стран. YC подталкивает вас к большему риску и подталкивает себя ».
Ганса добавляет, что более трети африканцев – это поколение миллениалов, поэтому у OMG Digital много потенциальных читателей. У стартапа есть то важное, чего нет у BuzzFeed, это упор на африканские языки и культуру.
Хотя большинство вещей можно разделить между сайтами, в каждой версии OMG Voice в каждой стране есть много индивидуального контента. Например, на сайте Ганы есть заголовки, такие как «14 раз фраза «Bye Felicia» становилась самой употребляемой в Гане» и «6 воинов-баданов из Ганы, о которых вы должны знать», в то время как кенийские читатели могут просмотреть контент на тему: «10 причин, почему кенийцы действительно любят «Игру престолов»"и "За полиэтиленовые сумки и пакеты в Кении положен тюремный срок или штраф".
«Есть много культурных нюансов и различий, но многие африканские страны имеют и общие черты», - говорит Ганса. «Так как Гана и Нигерия близки по культуре, то целесообразно создать контент для них обоих. Кенийцы и танзанийцы тоже имеют сходные культуры, поэтому мы пытаемся расшириться за счет простого решения, мы выбираем страны, в которых мы уже находимся, и выделяем следующий ближайший рынок с точки зрения культуры».
Компания начнет работу с англоязычным рынком, прежде чем заняться французским и другими языками, и в будущем стартап собирается присутствовать в каждой африканской стране. OMG Voice уже имеет кулинарную вертикаль под названием ServePot, и планирует также внедрять технологии и вертикали образа жизни. Компания также приступит к строительству событийного бизнеса, встреч и конференций по стартапам.
Как и BuzzFeed, и другие подобные компании OMG Digital монетизируется посредством цифрового маркетинга. В настоящее время 80% рекламных объявлений приходится на баннерную рекламу, но, как и на других рынках, рекламодатели видят меньшую отдачу от инвестиций и ищут альтернативы, которые больше подходят для мобильных экранов (около 90% пользователей OMG Digital получают доступ к своему контенту именно через мобильные устройства, в частности смартфоны на Android).
Около 60 процентов пользователей OMG Digital составляет аудитория в возрасте 18 до 24 лет, поэтому стартап помогает зарубежным компаниям понять, как привлечь молодых африканских потребителей на разные рынки (например, в некоторых странах Twitter более популярен, чем Facebook, поэтому локализованные стратегии должны учитывать это). OMG Digital уже сотрудничает с Coca Cola, Huawei, KFC, Philips, Pringles и несколькими крупнейшими телекоммуникационными компаниями Африки, включая MTN, в маркетинговых кампаниях и спонсируемом контенте.
«Мы хотим рекламировать контентную рекламу в Африке с основными брендами, и пока все идет хорошо», - говорит Ганса. «Следующие два года будут очень значимыми для нас».
Переведено специально для форума mmgp: https://techcrunch.com/2017/06/26/om...round-of-1-1m/

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