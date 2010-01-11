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Рост популярности Bitcoin в Южной Корее может быть затруднен будущими правилами

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Старый Сегодня, 16:39
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Рост популярности Bitcoin в Южной Корее может быть затруднен будущими правилами
Пользователи криптовалют, возможно, заметили недавний повышенный интерес со стороны Южной Кореи. Многие корейские биржи создают большие объемы торгов. Это относится как к Bitcoin, так и к популярным альткоинам. Однако, похоже, будущие правила могут немного испортить картину. Неясно, какой тип регулирования можно ожидать, продвигаясь вперед. Тем не менее, Южная Корея не допустит, чтобы биткойн был принят без каких-либо мер регулирования.




Различные страны по всему миру стремятся регулировать Bitcoin. Несмотря на то, что они не могут сделать это для самой валюты. Ожидается, что такая ситуация произойдет в Южной Корее в ближайшее время. Более конкретно, существует расхождение между тем, как классифицируется биткойн. Национальная налоговая служба Южной Кореи рассматривает BTC как деньги. Комиссия по добросовестной торговле рассматривает BTC как товар. Это нужно уточнить, если не сказать больше.

Кроме того, компаниям "денежным передатчикам", работающим с Bitcoin, может потребоваться определенная лицензия. Это не совсем необычно, поскольку биржи должны придерживаться строгих правил во всем мире. Это также поможет решить любые проблемы, связанные с регулятором AML и CTF. Когда Биткойн не регулируется, чиновники часто считают, что это идеальный инструмент для преступной деятельности. Однако это не так, на самом деле он «слишком прозрачен», чтобы быть подходящим для преступной деятельности.

Больший вопрос заключается в том, что произойдет с услугами по переводу денежных средств в Южной Корее. Прямо сейчас, биткойн может оказать большое влияние из-за отсутствия регулирования. Считается, что многие провайдеры денежных переводов биткойн могут нарушать: "Закон о транзакциях с иностранной валютой". Если это так, все выглядит не так хорошо для многих компаний. Пока новое постановление не вступит в силу, нет о чем беспокоиться.

И последнее, но не менее важное: существует неотложный вопрос для ICO криптовалют. Такие кампании по сбору средств по-прежнему в значительной степени не регулируются во всем мире. Очевидно, что южнокорейское правительство внимательно изучит эту новую популярную тенденцию. Криптовалютные ICO будут регулироваться рано или поздно. И, возможно, Южная Корея будет первой в этой области.



Перевод специально для mmgp.ru


https://text.ru/spelling/5950fe28aafa6
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