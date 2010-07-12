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Возможно ли сокращение рабочего дня до 4 часов? Возможно ли сокращение рабочего дня до 4 часов?





На прошлой неделе китайский миллиардер, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма спрогнозировал, что через 30 лет люди будут работать меньше, чем сейчас. Прогноз кажется невероятным, но с точки зрения истории есть все шансы на такие изменения.



“Я думаю, что в ближайшие 30 лет люди будут работать только четыре часа в день и, возможно, четыре дня в неделю. Мой дедушка работал 16 часов в день на сельскохозяйственных угодьях и думал, что он очень занят. Мы работаем восемь часов, пять дней в неделю и думаем, что мы очень заняты”, – заявил Ма.



Только время покажет, насколько верны прогнозы Ма, но если следующее столетие пойдет по пути предыдущих 150 лет, стоит ожидать реального сокращения рабочего дня.



Однако многим американцам все еще кажется, что их рабочий день занимает больше часов, чем у поколения их бабушек и дедушек.



В некоторых конкретных случаях это верно, но в целом очевидны данные о том, что люди работают меньше, чем в прошлом, за исключением недавнего прошлого.



Если принять во внимание работы Майкла Хубермана и Криса Миннса, можно обнаружить, что общее количество рабочих часов со временем сократилось: в Германии общий объем рабочих часов сократился с 3284 часов в 1870 г. до 1463 часов в 2000 г. В Канаде объем рабочих часов сократился за тот же период с 2845 до 1835.



С 1870 по 2000 гг. общий объем рабочих часов снизился на 39% в США, на 40% в Великобритании и 55% в Германии.



Другие исследование показали похожие результаты. Из исследования Томаса Джастера и Фрэнка Стэффорда стало известно, что с 1965 по 1981 гг. количество рабочих часов в неделю в США снизилось с 51,6 часа до 44 часов для мужчин. Для женщин объем возрос с 18,9 часа до 23,9 часа.



В еще одном исследовании, проведенном Мэри Коулман и Джоном Пенкавелем, средний рабочий день в неделю сократился для белых мужчин с 44,1 часа в 1940 г. до 42,9 часа в 1988 г. Для белых женщин он упал с 40,6 часа до 35,5 часа за тот же период.



В основном это связано с постоянным прогрессом в производительности труда. Как объяснил Ферган Азихари на mises.org, мы работаем меньше благодаря накоплению капитала и повышению производительности труда. Очевидно, что наш уровень жизни выше, чем у наших дедушек и бабушек. И все же мы работаем меньше, чем они.





Более того, наша трудовая жизнь короче, чем в прошлом.



Как отметил Бен Пауэлл в своей работе, рассматривающей проблему детского труда, богатые страны могли накапливать большое благосостояние не в последнюю очередь благодаря детскому труду.



К XX веку благодаря повышению производительности труда взрослые члены семьи могли производить достаточно, чтобы обеспечить все необходимые расходы семьи, раньше для этого потребовался бы еще и труд 9-летних и 10-летних детей в семье.



Именно снижение потребности в детском труде сделало возможным окончательный отказ от детского труда в богатых странах в начале XX века. Растущее богатство позволило большему количеству детей уйти с рынка труда детской рабочей силы.



Пауэлл пишет: “США впервые ограничили детский труд в 1842 г. Однако принятое законодательство оказало незначительное влияние на детский труд на национальном уровне. По одной оценке, более 25% мальчиков в возрасте от 10 до 15 лет принимали участие в рабочей силе в 1900 г. Другое исследование показало, что более 18% из них были заняты в 1900 г. Экономист Каролин Мохлинг почти не нашла доказательств того, что законы о минимальном рабочем возрасте, принятые между 1880 и 1910 гг., способствовали сокращению использования детского труда”.



Не только дети могли позволить себе такую новую роскошь, как уйти с рынка труда. В этот же период пожилые люди впервые стали выходить на пенсию.



Повышение производительности труда позволило родителям более полноценно содержать детей, также эти успехи сделали возможным развитие новых пенсионных программ – как государственных, так и частных.



Благодаря дополнительным средствам, накопленным за счет роста индустриализации и производительности труда, как частные корпорации, так и государственные учреждения могли выделить достаточный объем средств на содержание пожилых работников, которые больше не могли активно производить продукты или услуги в качестве наемных рабочих.



Вот что пишет Эндрю Ашенбаун: “В 1890 г. в США примерно две трети мужчин в возрасте 65 лет и старше все еще составляли рабочую силу – примерно такая же доля отмечена сегодня в развивающихся странах, таких как Бразилия и Мексика. К 1920 г. это число сократилось до 56%, а к 1940 г. оно сократилось до 42%. Сегодня оно составляет 27%”.



Сегодня зачастую не только рабочие работают при меньшем объеме часов, но задействовано и меньше рабочих, необходимых для производства как минимум того же объема благосостояния.



Как отмечает Пауэлл, детский труд сокращается больше всего в тех странах, где реальные доходы превышают $12 тыс. Число стран, где это действительно так, продолжает расширяться, так же как снижается бедность в развивающемся мире.



Это не значит, что все идеально или становится все лучше и лучше. Относительные успехи, достигнутые в последние десятилетия в США, замедлились, поскольку американские рабочие сталкиваются с большей конкуренцией со стороны иностранных рабочих. Прошли те времена, когда конкуренция европейских рабочих возрождалась из-под обломков Второй мировой войны.



Также прошли те дни, когда рабочие в таких регионах, как Индия, Латинская Америка и Китай, составляли небольшую конкуренцию. Если раньше все самые лучшие технологии и фабрики можно было встретить только в Европе, то сейчас они доступны в любой части света. А это означает большую конкуренцию со стороны рабочих в развитом мире.



Более того, продолжающаяся интервенционистская позиция со стороны государств и их центробанков может снизить реальную заработную плату и экономические возможности.



Время покажет, остановит ли война, неконтролируемое государственное регулирование или какая-либо другая катастрофа процесс сокращения рабочего времени, которым мы так долго наслаждаемся. Если нет, наши потомки будут оглядываться на пятидневные рабочие недели так же, как мы сейчас смотрим на изнурительные графики работы наших прабабушек и прадедушек.



По материалам Вести Экономика На прошлой неделе китайский миллиардер, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма спрогнозировал, что через 30 лет люди будут работать меньше, чем сейчас. Прогноз кажется невероятным, но с точки зрения истории есть все шансы на такие изменения.“Я думаю, что в ближайшие 30 лет люди будут работать только четыре часа в день и, возможно, четыре дня в неделю. Мой дедушка работал 16 часов в день на сельскохозяйственных угодьях и думал, что он очень занят. Мы работаем восемь часов, пять дней в неделю и думаем, что мы очень заняты”, – заявил Ма.Только время покажет, насколько верны прогнозы Ма, но если следующее столетие пойдет по пути предыдущих 150 лет, стоит ожидать реального сокращения рабочего дня.Однако многим американцам все еще кажется, что их рабочий день занимает больше часов, чем у поколения их бабушек и дедушек.В некоторых конкретных случаях это верно, но в целом очевидны данные о том, что люди работают меньше, чем в прошлом, за исключением недавнего прошлого.Если принять во внимание работы Майкла Хубермана и Криса Миннса, можно обнаружить, что общее количество рабочих часов со временем сократилось: в Германии общий объем рабочих часов сократился с 3284 часов в 1870 г. до 1463 часов в 2000 г. В Канаде объем рабочих часов сократился за тот же период с 2845 до 1835.С 1870 по 2000 гг. общий объем рабочих часов снизился на 39% в США, на 40% в Великобритании и 55% в Германии.Другие исследование показали похожие результаты. Из исследования Томаса Джастера и Фрэнка Стэффорда стало известно, что с 1965 по 1981 гг. количество рабочих часов в неделю в США снизилось с 51,6 часа до 44 часов для мужчин. Для женщин объем возрос с 18,9 часа до 23,9 часа.В еще одном исследовании, проведенном Мэри Коулман и Джоном Пенкавелем, средний рабочий день в неделю сократился для белых мужчин с 44,1 часа в 1940 г. до 42,9 часа в 1988 г. Для белых женщин он упал с 40,6 часа до 35,5 часа за тот же период.В основном это связано с постоянным прогрессом в производительности труда. Как объяснил Ферган Азихари на mises.org, мы работаем меньше благодаря накоплению капитала и повышению производительности труда. Очевидно, что наш уровень жизни выше, чем у наших дедушек и бабушек. И все же мы работаем меньше, чем они.Более того, наша трудовая жизнь короче, чем в прошлом.Как отметил Бен Пауэлл в своей работе, рассматривающей проблему детского труда, богатые страны могли накапливать большое благосостояние не в последнюю очередь благодаря детскому труду.К XX веку благодаря повышению производительности труда взрослые члены семьи могли производить достаточно, чтобы обеспечить все необходимые расходы семьи, раньше для этого потребовался бы еще и труд 9-летних и 10-летних детей в семье.Именно снижение потребности в детском труде сделало возможным окончательный отказ от детского труда в богатых странах в начале XX века. Растущее богатство позволило большему количеству детей уйти с рынка труда детской рабочей силы.Пауэлл пишет: “США впервые ограничили детский труд в 1842 г. Однако принятое законодательство оказало незначительное влияние на детский труд на национальном уровне. По одной оценке, более 25% мальчиков в возрасте от 10 до 15 лет принимали участие в рабочей силе в 1900 г. Другое исследование показало, что более 18% из них были заняты в 1900 г. Экономист Каролин Мохлинг почти не нашла доказательств того, что законы о минимальном рабочем возрасте, принятые между 1880 и 1910 гг., способствовали сокращению использования детского труда”.Не только дети могли позволить себе такую новую роскошь, как уйти с рынка труда. В этот же период пожилые люди впервые стали выходить на пенсию.Повышение производительности труда позволило родителям более полноценно содержать детей, также эти успехи сделали возможным развитие новых пенсионных программ – как государственных, так и частных.Благодаря дополнительным средствам, накопленным за счет роста индустриализации и производительности труда, как частные корпорации, так и государственные учреждения могли выделить достаточный объем средств на содержание пожилых работников, которые больше не могли активно производить продукты или услуги в качестве наемных рабочих.Вот что пишет Эндрю Ашенбаун: “В 1890 г. в США примерно две трети мужчин в возрасте 65 лет и старше все еще составляли рабочую силу – примерно такая же доля отмечена сегодня в развивающихся странах, таких как Бразилия и Мексика. К 1920 г. это число сократилось до 56%, а к 1940 г. оно сократилось до 42%. Сегодня оно составляет 27%”.Сегодня зачастую не только рабочие работают при меньшем объеме часов, но задействовано и меньше рабочих, необходимых для производства как минимум того же объема благосостояния.Как отмечает Пауэлл, детский труд сокращается больше всего в тех странах, где реальные доходы превышают $12 тыс. Число стран, где это действительно так, продолжает расширяться, так же как снижается бедность в развивающемся мире.Это не значит, что все идеально или становится все лучше и лучше. Относительные успехи, достигнутые в последние десятилетия в США, замедлились, поскольку американские рабочие сталкиваются с большей конкуренцией со стороны иностранных рабочих. Прошли те времена, когда конкуренция европейских рабочих возрождалась из-под обломков Второй мировой войны.Также прошли те дни, когда рабочие в таких регионах, как Индия, Латинская Америка и Китай, составляли небольшую конкуренцию. Если раньше все самые лучшие технологии и фабрики можно было встретить только в Европе, то сейчас они доступны в любой части света. А это означает большую конкуренцию со стороны рабочих в развитом мире.Более того, продолжающаяся интервенционистская позиция со стороны государств и их центробанков может снизить реальную заработную плату и экономические возможности.Время покажет, остановит ли война, неконтролируемое государственное регулирование или какая-либо другая катастрофа процесс сокращения рабочего времени, которым мы так долго наслаждаемся. Если нет, наши потомки будут оглядываться на пятидневные рабочие недели так же, как мы сейчас смотрим на изнурительные графики работы наших прабабушек и прадедушек.

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