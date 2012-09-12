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НКРЗИ сообщили, когда запланированы тендеры на внедрение 4G

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НКРЗИ сообщили, когда запланированы тендеры на внедрение 4G
Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, Александр Животовский прогнозирует, что тендеры на внедрение связи 4G в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц будут проведены этой осенью.

“Если мы будем двигаться так, как сейчас, с поддержкой Кабинета министров, которую я ощущаю, мы сможем провести два тендера на внедрение связи 4G осенью этого года. Я считаю, что это абсолютно реалистичные сроки”, – рассказал Животовский журналистам в пятницу.

Чиновник сообщил, что уже подписано постановление правительства о внесении изменений в план использования радиочастотного ресурса. В нем отмечается, что с 1 января диапазоне 2600 МГц можно использовать LTE-технологию, а 4G-лицензии во всех диапазонах будут выдаваться исключительно на конкурсах.

На следующей неделе может быть утвержден второй документ по диапазону 2600 МГц, который касается цены и порядка компенсации за освобождение частот.

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