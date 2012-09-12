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Дети двух третей российских миллионеров поехали учиться за границу
В России примерно две трети детей владельцев крупного капитала поступили в университеты за границей.
Об этом говорится в исследовании Wealth report: Russia, который подготовили Julius Baer Group и Центр управления благосостоянием и филантропии “Сколково”, передает RNS.
Как следует из доклада, средний возраст владельцев крупного капитала в России составляет 50-55 лет. Как правило, они состоят в первом браке и имеют троих детей.
Из доклада следует, что состояние таких бизнесменов заработано их собственными усилиями. При этом значительную роль в увеличении их сбережений сыграли приватизация и государственные контракты – это характерно для четверти миллиардеров России.
Среди миллионеров 25% допустили возможность временного переезда за границу. Половина собираются продолжить жить в России еще, как минимум, 10 лет.
Также в докладе утверждается, что среди всего населения России доля миллионеров составляет около 0,1%.
Исследователи опросили 32 владельцев крупного капитала в России и пришли к выводу, что большинство из них намерены продолжать управление бизнесом в стране в ближайшие пять лет (33%), 17% готовы сделать бизнес публичным с помощью проведения IPO, а 16% респондентов заявили, что продадут бизнес. Еще 6% собираются передать бизнес семье, остальные не планировали свои дальнейшие действия. Отмечается, что для большинства бизнесменов приоритетом в бизнесе является сохранность и безопасность капитала.
По материалам RNS