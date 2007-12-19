Платформа Block.One проведет ICO по размещению своих токенов EOS

Как известно, ICO – это самый предпочтительный способ привлечения средств для запуска криптовалюты, в последнее время бьет все рекорды. Недавний краудсейл Bancor установил новый рекорд после того, как он собрал более 150 миллионов долларов в кратчайшие сроки.
Поскольку люди становятся более открытыми для нового способа сбора средств, проекты, способные предложить революционные прорывы в реальных приложениях, могут рассчитывать на получение более чем достаточной поддержки со стороны отдельных лиц и опытных инвесторов, но в более неофициальных условиях.
Block.One, корпоративная платформа решений для блокчейнов недавно объявила о предстоящем выпуске своей продажи токенов. Токен, называемый EOS, будет доступен для покупки 26 июня 2017 года. Эта информация стала доступна из сообществ криптоинвесторов. По данным компании, краудсейл EOS является одним из самых ожидаемых ICO в сообществе.
Принимая во внимание недавние успешные ICO, Block.One полагает, что потенциал продажи токенов EOS может побить рекорд, установленный Bancor ICO, и стать самым крупным в этом году.
Компания, взаимодействующая с основными средствами массовой информации, изложила свое видение платформы с блочной цепью EOS. Они с нетерпением ожидают широкого использования EOS среди крупных фирм для обеспечения автоматизации ряда процессов управления, а также мониторинга активов и создания различных децентрализованных приложений.
По распространенной информации будет реализовано 90% от общего количества токенов.
В течение первых 5 дней краудсейла Block.One будет распространять 20% токенов, а остальные 70% будут распределены на протяжении последующих 350 дней. За первые 5 дней инвесторы смогут приобрести максимум 2 млн токенов в день.
Когда 90% токенов EOS в конечном итоге будут выкуплены сообществом, платформа будет удерживать остальные 10% токенов. Протокол EEE, основанный на протоколе Ethereum, через 5 дней после начала реализации токенов будет иметь стоимость, которая формируется на основе рыночного спроса.
По словам Брок Пирса, соучредителя Block.One, реализация токенов EOS будет действительно максимально демократичной, что позволит каждому пользователю иметь равные возможности и доступ к участию в системе.
Перевод специально для mmgp.ru