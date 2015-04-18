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В Москве "реставраторы" уничтожили раритетный Rolls-Royce актрисы Грейс Келли





Порою жадность сильно наказывает людей и особенно бывает обидно, если дело касается таких вещей, которые могли бы принести большую пользу как самому владельцу такой вещи, так и обществу в целом. На днях в Москве получила известность история как раз об этом - о человеческой жадности.



Итак, довольно известный в кругах юристов московский адвокат г-н Василий Бурдюг, почти 4 года тому назад, можно сказать, что по случаю, приобрел раритетный Ролл-Ройс Silver Cloud. Изначально этот автомобиль с почти уже 60-летней историей был кулен для американской актрисы Грейс Келли, которая впоследствии вышла замуж за князя Монако Ренье III и распрощавшись с кинокарьерой стала княгиней европейского княжества Монако. Однако, она не забывала про свою родину и жила на два континента - на Европу и Америку. Так вот когда она прилетала из США, то довольно часто пользовалась этим престижным авто. Кстати, Грейс Келли в 1982 году трагически погибла в автокатастрофе, правда за рулем "1980 Rover SD1" - у неё внезапно случился инсульт.



В 2000-е годы богатый нувориш из России купил это раритетное авто в США. А после того как адвокат Бурдюг в 2013 году перекупил это авто в Америке, то он доставил его в Москву. Поскольку возраст авто, как уже было сказано выше, исчислялся несколькими десятками лет, то конечно, оно потребовало полного восстановления, а это как известно стоит денег и причём далеко не малых. Опытные московские реставраторы, к которым вначале обратился г-н Бурдюг, осмотрев Ролл-Ройс дружно отказались выполнять такую работу - слишком хлопотно и дорого, т.к. менять нужно было практически там всё. Хотя сейчас есть и другая версия - вероятней всего они запросили хорошие деньги за свою качественную работу и показали Бурдюгу первоначальную смету всех расходов и тот решил, что всё это слишком дорого и начал искать, где предложат подешевле - благо в Москве этот рынок немалый.



В итоге он нашел так называемый AMR Garage и автоумелец, осмотрев раритет сказал, что сделает всё за 1 млн рублей - это включало переборку двигателя и затяжку болтов. Бурдюг решил, что и этого вполне хватит - главное, чтобы авто было на ходу и на этом как бы и хлопнули по рукам. Авто в 2014 году оказалось в гараже автомастера и разобрав его полностью, мастер вдруг начал говорить адвокату, что, а теперь нужно купить, то один дорогой узел, то другой, то третий... Потом заявил, что нужен оригинальный новый двигатель, говорил что нужно приобрести коробку передач, рассказывал, что заказал какую-либо деталь на заводе-изготовителе и она долго доставляется, но при этом не забывал поднимать цену за свою "работу".



Вообщем, Бордюг будучи юристом в конце концов понял, что он, говоря на жаргоне "попал на деньги" и когда один раз он самолично явился в гараж к этому мастеру, то там с ним хорошо поговорили "парни с юга", да так, что в следующий раз с Бордюгом уже пришли полицейские и только тогда все убедились, что от машины остался только фактически корпус - большинство деталей с неё просто сняли и куда дели, то это пока и неясно.



Теперь Бордюг публично на камеры жалуется, что в еще в 2016 году было возбуждено уголовное дело по этому факту мошенничества, но ему даже как юристу до сих пор непонятно - когда же наконец кончится следствие и "реставратора" отдадут под суд. Хотя, если так подумать, то, а зачем вот надо было так жадничать и идти к непонятным мастерам? Скупой платит дважды - это же так просто.



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Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/595024ad3f895 Порою жадность сильно наказывает людей и особенно бывает обидно, если дело касается таких вещей, которые могли бы принести большую пользу как самому владельцу такой вещи, так и обществу в целом. На днях в Москве получила известность история как раз об этом - о человеческой жадности.Итак, довольно известный в кругах юристов московский адвокат г-н Василий Бурдюг, почти 4 года тому назад, можно сказать, что по случаю, приобрел раритетный Ролл-Ройс Silver Cloud. Изначально этот автомобиль с почти уже 60-летней историей был кулен для американской актрисы Грейс Келли, которая впоследствии вышла замуж за князя Монако Ренье III и распрощавшись с кинокарьерой стала княгиней европейского княжества Монако. Однако, она не забывала про свою родину и жила на два континента - на Европу и Америку. Так вот когда она прилетала из США, то довольно часто пользовалась этим престижным авто. Кстати, Грейс Келли в 1982 году трагически погибла в автокатастрофе, правда за рулем "1980 Rover SD1" - у неё внезапно случился инсульт.В 2000-е годы богатый нувориш из России купил это раритетное авто в США. А после того как адвокат Бурдюг в 2013 году перекупил это авто в Америке, то он доставил его в Москву. Поскольку возраст авто, как уже было сказано выше, исчислялся несколькими десятками лет, то конечно, оно потребовало полного восстановления, а это как известно стоит денег и причём далеко не малых. Опытные московские реставраторы, к которым вначале обратился г-н Бурдюг, осмотрев Ролл-Ройс дружно отказались выполнять такую работу - слишком хлопотно и дорого, т.к. менять нужно было практически там всё. Хотя сейчас есть и другая версия - вероятней всего они запросили хорошие деньги за свою качественную работу и показали Бурдюгу первоначальную смету всех расходов и тот решил, что всё это слишком дорого и начал искать, где предложат подешевле - благо в Москве этот рынок немалый.В итоге он нашел так называемый AMR Garage и автоумелец, осмотрев раритет сказал, что сделает всё за 1 млн рублей - это включало переборку двигателя и затяжку болтов. Бурдюг решил, что и этого вполне хватит - главное, чтобы авто было на ходу и на этом как бы и хлопнули по рукам. Авто в 2014 году оказалось в гараже автомастера и разобрав его полностью, мастер вдруг начал говорить адвокату, что, а теперь нужно купить, то один дорогой узел, то другой, то третий... Потом заявил, что нужен оригинальный новый двигатель, говорил что нужно приобрести коробку передач, рассказывал, что заказал какую-либо деталь на заводе-изготовителе и она долго доставляется, но при этом не забывал поднимать цену за свою "работу".Вообщем, Бордюг будучи юристом в конце концов понял, что он, говоря на жаргоне "попал на деньги" и когда один раз он самолично явился в гараж к этому мастеру, то там с ним хорошо поговорили "парни с юга", да так, что в следующий раз с Бордюгом уже пришли полицейские и только тогда все убедились, что от машины остался только фактически корпус - большинство деталей с неё просто сняли и куда дели, то это пока и неясно.Теперь Бордюг публично на камеры жалуется, что в еще в 2016 году было возбуждено уголовное дело по этому факту мошенничества, но ему даже как юристу до сих пор непонятно - когда же наконец кончится следствие и "реставратора" отдадут под суд. Хотя, если так подумать, то, а зачем вот надо было так жадничать и идти к непонятным мастерам? Скупой платит дважды - это же так просто.Специально для mmgp.ru

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