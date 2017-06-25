Alfa Funds - alfafunds.biz

Привет Форумчане, Друзья!Представляю хорошо подготовленный фаст с планом на 7 дней и различным процентом от суммы входа! я не админ/создатель проекта. тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления. старт проекта: 25.06.2017
Alfa Trade Group Limited владеет брендом Alfa Funds и регулируется законодательством Великобритании. Номер сертификата о регистрации компании 10812607. Alfa Trade Group Limited - одна из крупнейших инвестиционных компаний Великобритании, оказывающая инвестиционные услуги с 2003 года в Великобритании. В 2017 году Alfa Trade Group Limited вышла на международный уровень инвестиционных услуг и трейдинга, открыв онлайн площадку для совместного инвестирования alfafunds.biz, тем самым открыв путь к получению высоких прибылей для частных инвесторов, не обладающих знаниями в тороговле на валютных рынках форекс.
Онлайн площадка Alfa Funds - одна из крупнейших, ориентированная на инвесторов из Евросоюза, России, СНГ и Азии. Мы заботимся о деловой репутации, так как являемся надежным партнером для десятков банков, финансовых компаний и тысяч частных инвесторов. Рейтинг финансовой компании Alfa Trade Group Limited находится на уровне А++. Мы постоянно разрабатываем новые и совершенствуем уже имеющиеся финансовые продукты, которые позволят вам зарабатывать максимально комфортно и эффективно.
Маркетинг Проекта!
Есть функция "Вклад в один Клик"
Цитата:
Начисление процентов изменяется в зависимости от суммы вклада
$10-50 -7 дней!
Пн 5%
Вт 4%
Ср 3%
Чт 2%
Пт 2%
Сб 1%
Вс 1%
Профит - 18%
$51-100 -7 дней!
Пн 5%
Вт 4%
Ср 3%
Чт 3%
Пт 3%
Сб 2%
Вс 1%
Профит - 21%
$101-300 -7 дней!
Пн 6%
Вт 5%
Ср 4%
Чт 3%
Пт 3%
Сб 3%
Вс 1%
Профит - 25%
$301-500 -7 дней!
Пн 6%
Вт 5%
Ср 5%
Чт 4%
Пт 4%
Сб 3%
Вс 1%
Профит - 28%
$501-2000 -7 дней!
Пн 7%
Вт 6%
Ср 5%
Чт 6%
Пт 4%
Сб 4%
Вс 1%
Профит - 32%
Возврат депозита в конце срока Инвестирования!
Платёжные Системы!
PM, Bitcoin, Payeer, AdvCash
Минимальный Вывод!
0,1$
Минималка!
10$
Регламент Выплат!
Автоматические, на кошелёк, с которого был сделан вклад!
Курс биткоина 1 BTC равен актуальной стоимости на сайте Blockchain.info
Поддержка!
Цитата:
Telergam Чат!
Единый информационный центр
+441863727078
Офис работает Пн-Пт: круглосуточно
Отдел по работе с клиентами Пн - Пт: 08:00 - 23:00 (GMT+3) support@alfafunds.biz
Отдел по работе с партнерами Пн - Пт: 08:00 - 23:00 (GMT+3) support@alfafunds.biz
Техническая поддержка Пн - Пт: круглосуточно support@alfafunds.biz
Для коммерческих предложенийПн - Пт: 08:00 - 23:00 (GMT+3) support@alfafunds.biz Адрес:
Адрес регистрации:37, Tabernacle Street, London, EC2A 4NJ, UNITED KINGDOM
Реферальная программа!
7% с вкладов привлеченных вами инвесторов.
Языковые Версии!
Английская и Русская!
Внимание!!!
Технические Характеристики
Dates Created on 2017-05-29 - Expires on 2018-05-28 - Updated on 2017-06-21
IP Address 185.186.53.85 is hosted on a dedicated server
IP Location United Kingdom - England - Hoxton - Genius Security Ltd
Name Server: NS2.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS3.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS4.EASY-GEO-DNS.COM
Created by Registrar: NAMECHEAP, INC.
Last Updated by Registrar: NAMECHEAP, INC.
1. выбираете вкладку с нужной платежкой
2. вводите номер кошелька
3. вводите сумму депозита
4. нажимаете Сделать вклад сейчас
5. после оплаты депозит автоматически становится активным
6. войти в кабинет, клик Вход, вводим немер своего кошелька и кнопка Войти
Signature is not valid. Please refer to SCI documentation section "Formation of the digital signature" or disable signature verification in SCI settings.
Ну и регистрация очень странная - введи кош и все! Не очень такое, как по мне без паролей
И так как через Адву не дает депнуть, то что мне теперь - еще один акк делать, через ПМ? Просто сменить адву на ПМ не дает в кабинете...
Ну, на фиг....
И быка я такого уже видела ранее))