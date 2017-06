Alfa Funds - alfafunds.biz Привет Форумчане, Друзья! Представляю хорошо подготовленный фаст с планом на 7 дней и различным процентом от суммы входа!

я не админ/создатель проекта.

тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.

старт проекта: 25.06.2017



О Проекте!

Цитата: Alfa Trade Group Limited владеет брендом Alfa Funds и регулируется законодательством Великобритании. Номер сертификата о регистрации компании 10812607. Alfa Trade Group Limited - одна из крупнейших инвестиционных компаний Великобритании, оказывающая инвестиционные услуги с 2003 года в Великобритании. В 2017 году Alfa Trade Group Limited вышла на международный уровень инвестиционных услуг и трейдинга, открыв онлайн площадку для совместного инвестирования alfafunds.biz, тем самым открыв путь к получению высоких прибылей для частных инвесторов, не обладающих знаниями в тороговле на валютных рынках форекс.



Онлайн площадка Alfa Funds - одна из крупнейших, ориентированная на инвесторов из Евросоюза, России, СНГ и Азии. Мы заботимся о деловой репутации, так как являемся надежным партнером для десятков банков, финансовых компаний и тысяч частных инвесторов. Рейтинг финансовой компании Alfa Trade Group Limited находится на уровне А++. Мы постоянно разрабатываем новые и совершенствуем уже имеющиеся финансовые продукты, которые позволят вам зарабатывать максимально комфортно и эффективно.

Маркетинг Проекта!

Есть функция "Вклад в один Клик"





Цитата:

Начисление процентов изменяется в зависимости от суммы вклада



$10-50 - 7 дней!



Пн 5%

Вт 4%

Ср 3%

Чт 2%

Пт 2%

Сб 1%

Вс 1%



Профит - 18%







$51-100 - 7 дней!



Пн 5%

Вт 4%

Ср 3%

Чт 3%

Пт 3%

Сб 2%

Вс 1%



Профит - 21%









$101-300 - 7 дней!



Пн 6%

Вт 5%

Ср 4%

Чт 3%

Пт 3%

Сб 3%

Вс 1%



Профит - 25%







$301-500 - 7 дней!



Пн 6%

Вт 5%

Ср 5%

Чт 4%

Пт 4%

Сб 3%

Вс 1%



Профит - 28%











$501-2000 - 7 дней!



Пн 7%

Вт 6%

Ср 5%

Чт 6%

Пт 4%

Сб 4%

Вс 1%



Профит - 32%





Возврат депозита в конце срока Инвестирования!

PM , Bitcoin , Pay eer , Adv Cash



Минимальный Вывод!

0,1$



Минималка!

10$



Регламент Выплат!

Автоматические, на кошелёк, с которого был сделан вклад!



Курс биткоина

1 BTC равен актуальной стоимости на сайте Blockchain.info

Поддержка!

Цитата:

Telergam Чат!

Единый информационный центр



+441863727078

Офис работает Пн-Пт: круглосуточно



Отдел по работе с клиентами Пн - Пт: 08:00 - 23:00 (GMT+3) support@alfafunds.biz



Отдел по работе с партнерами Пн - Пт: 08:00 - 23:00 (GMT+3) support@alfafunds.biz



Техническая поддержка Пн - Пт: круглосуточно

support@alfafunds.biz



Для коммерческих предложенийПн - Пт: 08:00 - 23:00 (GMT+3) support@alfafunds.biz

Адрес:

7% с вкладов привлеченных вами инвесторов.



Языковые Версии!

Английская и Русская!



Внимание!!! Внимание!!!

Технические Характеристики

Dates Created on 2017-05-29 - Expires on 2018-05-28 - Updated on 2017-06-21

IP Address 185.186.53.85 is hosted on a dedicated server

IP Location United Kingdom - England - Hoxton - Genius Security Ltd

Name Server: NS2.EASY-GEO-DNS.COM

Name Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COM

Name Server: NS3.EASY-GEO-DNS.COM

Name Server: NS4.EASY-GEO-DNS.COM

Created by Registrar: NAMECHEAP, INC.

Last Updated by Registrar: NAMECHEAP, INC.







Мой Депозит!!!

Цитата: Date : 06/25/2017 20:23

From/To Account : U14742462

Amount : -200.00

Currency : USD

Batch : 180061481

Memo : Shopping Cart Payment. Invoice 8, U318****

Payment ID : 8

Hash : d87f89071b2523434f51b7e77e6c1e84

