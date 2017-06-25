Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Alfa Funds - alfafunds.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 14,174
Благодарностей: 6,067
УГ: 38
КП: 0.141
подарки
награды Волшебный горшочек 
Alfa Funds - alfafunds.biz
Привет Форумчане, Друзья! Представляю хорошо подготовленный фаст с планом на 7 дней и различным процентом от суммы входа!
я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.
старт проекта: 25.06.2017

Регистрация в проектЕ!!!
О Проекте!

Цитата:
Alfa Trade Group Limited владеет брендом Alfa Funds и регулируется законодательством Великобритании. Номер сертификата о регистрации компании 10812607. Alfa Trade Group Limited - одна из крупнейших инвестиционных компаний Великобритании, оказывающая инвестиционные услуги с 2003 года в Великобритании. В 2017 году Alfa Trade Group Limited вышла на международный уровень инвестиционных услуг и трейдинга, открыв онлайн площадку для совместного инвестирования alfafunds.biz, тем самым открыв путь к получению высоких прибылей для частных инвесторов, не обладающих знаниями в тороговле на валютных рынках форекс.

Онлайн площадка Alfa Funds - одна из крупнейших, ориентированная на инвесторов из Евросоюза, России, СНГ и Азии. Мы заботимся о деловой репутации, так как являемся надежным партнером для десятков банков, финансовых компаний и тысяч частных инвесторов. Рейтинг финансовой компании Alfa Trade Group Limited находится на уровне А++. Мы постоянно разрабатываем новые и совершенствуем уже имеющиеся финансовые продукты, которые позволят вам зарабатывать максимально комфортно и эффективно.

Маркетинг Проекта!

Есть функция "Вклад в один Клик"



Цитата:

Начисление процентов изменяется в зависимости от суммы вклада

$10-50 - 7 дней!

Пн 5%
Вт 4%
Ср 3%
Чт 2%
Пт 2%
Сб 1%
Вс 1%

Профит - 18%



$51-100 - 7 дней!

Пн 5%
Вт 4%
Ср 3%
Чт 3%
Пт 3%
Сб 2%
Вс 1%

Профит - 21%




$101-300 - 7 дней!

Пн 6%
Вт 5%
Ср 4%
Чт 3%
Пт 3%
Сб 3%
Вс 1%

Профит - 25%



$301-500 - 7 дней!

Пн 6%
Вт 5%
Ср 5%
Чт 4%
Пт 4%
Сб 3%
Вс 1%

Профит - 28%





$501-2000 - 7 дней!

Пн 7%
Вт 6%
Ср 5%
Чт 6%
Пт 4%
Сб 4%
Вс 1%

Профит - 32%


Возврат депозита в конце срока Инвестирования!
Платёжные Системы!

PM, Bitcoin, Payeer, AdvCash

Минимальный Вывод!

0,1$


Минималка!
10$


Регламент Выплат!

Автоматические, на кошелёк, с которого был сделан вклад!


Курс биткоина
1 BTC равен актуальной стоимости на сайте Blockchain.info

Поддержка!

Цитата:

Telergam Чат!
Единый информационный центр

+441863727078
Офис работает Пн-Пт: круглосуточно

Отдел по работе с клиентами Пн - Пт: 08:00 - 23:00 (GMT+3) support@alfafunds.biz

Отдел по работе с партнерами Пн - Пт: 08:00 - 23:00 (GMT+3) support@alfafunds.biz

Техническая поддержка Пн - Пт: круглосуточно
support@alfafunds.biz

Для коммерческих предложенийПн - Пт: 08:00 - 23:00 (GMT+3) support@alfafunds.biz
Адрес:
Адрес регистрации:37, Tabernacle Street, London, EC2A 4NJ, UNITED KINGDOM
Реферальная программа!

7% с вкладов привлеченных вами инвесторов.


Языковые Версии!

Английская и Русская!


Внимание!!!

Технические Характеристики

Dates Created on 2017-05-29 - Expires on 2018-05-28 - Updated on 2017-06-21
IP Address 185.186.53.85 is hosted on a dedicated server
IP Location United Kingdom - England - Hoxton - Genius Security Ltd
Name Server: NS2.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS3.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS4.EASY-GEO-DNS.COM
Created by Registrar: NAMECHEAP, INC.
Last Updated by Registrar: NAMECHEAP, INC.






Регистрация в проектЕ!!!

Мой Депозит!!!

Цитата:
Date : 06/25/2017 20:23
From/To Account : U14742462
Amount : -200.00
Currency : USD
Batch : 180061481
Memo : Shopping Cart Payment. Invoice 8, U318****
Payment ID : 8
Hash : d87f89071b2523434f51b7e77e6c1e84
__________________
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Последний раз редактировалось Ярослав Яценко; Вчера в 23:40.
Ярослав Яценко на форуме  
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$ROLEX$ (Вчера), laska2006 (Сегодня)
Старый Вчера, 23:40
#2
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Премиум
 
Аватар $ROLEX$
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2015
Сообщений: 4,653
Благодарностей: 3,498
УГ: 18
КП: 0.435
подарки
Re: Alfa Funds - alfafunds.biz
Депозит

06.25.17 20:39; Sent Payment: -200.00 USD to account U14742462 from U*. Batch: 180062223. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 9, U8239798.
__________________


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Сказали спасибо:
Старый Вчера, 23:42
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,706
Благодарностей: 11,221
УГ: 57
КП: 0.056
подарки
Re: Alfa Funds - alfafunds.biz
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
Отдел по работе с клиентами
прочел - отдел по борьбе с клиентами
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
IP Address 185.186.53.85 is hosted on a dedicated server
IP Location United Kingdom - England - Hoxton - Genius Security Ltd
это выделенный айпи - не сервер
__________________
Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало!
Viktoria bot приглашает всех искупаться в море денег!
kodyaich на форуме  
Старый Вчера, 23:50
#4
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 14,174
Благодарностей: 6,067
УГ: 38
КП: 0.141
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награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Alfa Funds - alfafunds.biz
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
это выделенный айпи - не сервер
ну гена, однако работает сейчас очень стабильно.
__________________
NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 550$
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Вчера, 23:52
#5
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 37,459
Благодарностей: 7,542
УГ: 6
КП: 0.209
подарки
Re: Alfa Funds - alfafunds.biz
Админ взял листинг на мониторе

25.06.17 20:58 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U14742462 from U17755**. Batch: 180063037. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 11, U17755**.
__________________
Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
Knjaz на форуме  
Старый Вчера, 23:53
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 45
Благодарностей: 10
УГ: 0
КП: 0.000
Маркетинг интересный
arman411808 на форуме  
Старый Вчера, 23:54
#7
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,157
Благодарностей: 3,149
УГ: 94
КП: 0.033
подарки
Re: Alfa Funds - alfafunds.biz
Яценко Тс, кодяич отписался сразу. Ждем депозит кодяича и всех остальных. Всем кто на свои удачи
Millioner2014 на форуме  
Старый Сегодня, 00:00
#8
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,706
Благодарностей: 11,221
УГ: 57
КП: 0.056
подарки
Re: Alfa Funds - alfafunds.biz
а вот и наш правдолюб-любитель, он же публикатор подделок по совместительству! не переживай, скоро депну
__________________
Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало!
Viktoria bot приглашает всех искупаться в море денег!
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 00:01
#9
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 14,174
Благодарностей: 6,067
УГ: 38
КП: 0.141
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Alfa Funds - alfafunds.biz
Как сделать Депозит!


Цитата:
1. выбираете вкладку с нужной платежкой
2. вводите номер кошелька
3. вводите сумму депозита
4. нажимаете Сделать вклад сейчас
5. после оплаты депозит автоматически становится активным
6. войти в кабинет, клик Вход, вводим немер своего кошелька и кнопка Войти
__________________
NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 550$
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 00:03
#10
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,157
Благодарностей: 3,149
УГ: 94
КП: 0.033
подарки
Re: Alfa Funds - alfafunds.biz
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
не переживай, скоро депну
Да уже никто и не сомневается, главное что свои)
Millioner2014 на форуме  
Старый Сегодня, 00:04
#11
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 679
Благодарностей: 51
УГ: 17
КП: 0.000
Re: Alfa Funds - alfafunds.biz
Однозначно в закладки
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7% daily
laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 00:11
#12
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: EU
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 4,411
Благодарностей: 2,798
УГ: 2
КП: 0.311
подарки
Re: Alfa Funds - alfafunds.biz
Хотела через Адву депнуть, а фигушки))
Цитата:
Signature is not valid. Please refer to SCI documentation section "Formation of the digital signature" or disable signature verification in SCI settings.
Ну и регистрация очень странная - введи кош и все! Не очень такое, как по мне без паролей
И так как через Адву не дает депнуть, то что мне теперь - еще один акк делать, через ПМ? Просто сменить адву на ПМ не дает в кабинете...
Ну, на фиг....
И быка я такого уже видела ранее))
Tati Tishmann на форуме  
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