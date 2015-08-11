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Китайский стартап начнет продавать электромобили за 7000 долларов

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Китайский стартап начнет продавать электромобили за 7000 долларов

В полку китайских производителей электромобилей прибыло. Шустрые ребята из молодой компании CHJ Automotive уже разрабатывают две модели электрических авто, которые должны появиться в продаже не позже 2018 года.


Глава стартапа Кевин Шен пояснил, что в будущем модельный ряд CHJ Automotive увеличится, но пока все усилия команды сосредоточены на двух проектах: гибридном внедорожнике и ультракомпактной городской машинке, на которую производитель и делает основную ставку: при цене всего в 7800 долларов она сможет похвастаться сменными аккумуляторами, быстрой зарядкой и очень дешёвым обслуживанием.

Длина автомобиля составит 2,5 метра, а в ширину её кузов будет чуть больше метра. В комплекте будут поставляться два сменных аккумулятора, поэтому перед длинной поездкой можно будет зарядить оба и второй положить в багажник про запас — хорошая идея, тем более, что у владельцев будет возможность менять батареи прямо «на лету». На бору машинки будет установлена модифицированная ОС Android, с помощью которой можно будет отслеживать состояние автомобиля и управлять его системами.

Кевин Шен не собирается ограничиваться лишь китайским рынком и планирует продавать машины за рубежом. По его словам, компания уже ведёт переговоры с европейскими партнёрами.

Пока действующих прототипов разработчики не показывают, равно как и хороших презентаций с картинками, но специально для интервью художники CHJ подготовили несколько иллюстраций.

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