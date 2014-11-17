TLcom привлек $40 млн. для венчурного фонда, ориентированного на Африку

TLcom Capital, имеющая офисы в Лондоне (Великобритания) и Найроби (Кения) венчурная компания, привлекла 40 миллионов долларов в результате первого закрытия своего нового фонда, рассчитанного на работу в африканских странах. Инвесторами фонда TIDE Africa, который намерен собрать 100 миллионов долларов, выступили Африканский банк развития, Европейский инвестиционный банк и FBN Capital. Другие инвесторы в настоящее время работают над планами по присоединению к инвестированию в фонд на этапе финального закрытия, запланированного на июнь 2018 года.
В качестве первого международного венчурного фонда, ориентированного исключительно на технологические решения и инновации в регионе Тропической Африки, фонд обеспечит предоставление капитала и поддержку бизнеса африканским предпринимателям, разрабатывающим технологические решения для решения крупнейших проблем континента.
Фонд будет инвестировать суммы в диапазоне от 500 000 до 10 миллионов долларов США в каждый технологический стартап в таких областях, как финансовые услуги, торговля, энергетика, здравоохранение и образование.
Созданная в Лондоне два десятилетия назад и возглавляемая управляющим партнером Маурицио Кайо, а также Идо Сум, Омоболой Джонсон, Андреатой Муфоро и Мауро Претолани, TLcom Capital имеет более 300 миллионов долларов США в активах под управлением с инвестициями в технологии, охватывающими Европу, Израиль и США.
Инвестиционная стратегия TLcom Capital заключается в выявлении и поддержке высококачественных предпринимателей и управленческих команд с новыми идеями в области технологий и бизнес-моделями, привлекательной интеллектуальной собственностью и глубокими знаниями рынка, ориентирующимися на действительно глобальные рынки. В первую очередь компания ориентируется на стартапы в следующих сегментах: мобильные технологии, цифровые средства массовой информации, широкополосная сетевая архитектура и серсис-платформы, полупроводники и материалы, веб-приложения, сервисы и технологии.
TLcom Capitalо объединяется с ведущими венчурными компаниями на ранних стадиях финансирования. Обычно компания возглавляет сама либо с партнером раунды финансирования.
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Специально для mmgp.ru