BitPay разрабатывает биткоин-кошелек для Windows Phone

Ведущий биткоин-процессинг BitPay объявил о начале работы над полностью функциональным криптовалютным кошельком для Windows Phone.
Как отмечается в блоге компании, такое решение было принято после многочисленных запросов со стороны пользователей. Новый продукт дополнит уже существующий кошелек Copay, который доступен в Windows Store с января 2015 года и, по заявлению BitPay, является одной из наиболее популярных опций для пользователей биткоина на платформе Windows Phone.
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«Наш биткоин-кошелек служит фундаментом для многих захватывающих проектов в области смарт-контрактов, и очевидный интерес Microsoft к технологии блокчейн превращает нашу платформу в мощное дополнение к экосистеме приложений для Windows Phone», —
говорится в заявлении BitPay.
Компания также напоминает о своей истории партнерства с Microsoft. Так, еще в 2014 году IT-гигант начал принимать к оплате биткоины в Windows Store, задействовав для этого процессинговую платформу BitPay. А в конце 2015 года в облачный сервис Microsoft Azure была добавлена платформа разработки Bitcore.
Сервис BitPay был основан в 2011 году и является одним из старейших стартапов в экосистеме биткоина. Компании удалось привлечь $30 млн в трех инвестиционных раундах.
В марте 2017 года был представлен первый совместный релиз кошельков Bitpay и Copay. В мае предлагаемые Bitpay дебетовые биткоин-карты сервиса стали доступны в 131 стране по всему миру.