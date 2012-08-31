В Массажном (эротическом) салоне Екатеринбурга начали принимать Биткоины

В одном из массажных салонов Екатеринбурга появилось уникальное предложение - получить услуги массажа от девушек можно и за биткоины
Фотография рекламы услуги "массажисток" за биткоины появилась в телеграм-канале "Мысли Тунгусова". Рекламу салон можно встретить в туалетах торгового центра "Гринвич".
В настоящее время Биткоин является наиболее популярной криптовалютой во всём мире. Получить Биткоин можно или обменом реальных денег на эту криптовалюту, либо путём т.н. майнинга - когда к учетной записи пользователя подключаются вычислительные мощности (компьютерная сеть) и за это пользователю начисляются биткоины.
В связи с недавним ростом цены биткоина возрос спрос на видеокарты, из которых майнеры создают фермы майнинга, образованные объединением множества компьютеров в единую вычислительную сеть. В небогатых странах типа России "майнинг" является привлекательной формой получения дополнительного заработка, а несколько видеокарт способны окупиться в течение года.
Пару недель назад в Екатеринбурге также появилась возможность рассчитываться за т.н. "Нимы" являющиеся внутренней валютой социальной сети Нимзес (Nimses). Помимо ресторана "Огонёк" в Екатеринбурге за нимы можно рассчитываться одной из кальянных.