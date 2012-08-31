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В Массажном (эротическом) салоне Екатеринбурга начали принимать Биткоины

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Старый Сегодня, 18:08
#1
Мастер
 
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В Массажном (эротическом) салоне Екатеринбурга начали принимать Биткоины
В одном из массажных салонов Екатеринбурга появилось уникальное предложение - получить услуги массажа от девушек можно и за биткоины


Фотография рекламы услуги "массажисток" за биткоины появилась в телеграм-канале "Мысли Тунгусова". Рекламу салон можно встретить в туалетах торгового центра "Гринвич".

В настоящее время Биткоин является наиболее популярной криптовалютой во всём мире. Получить Биткоин можно или обменом реальных денег на эту криптовалюту, либо путём т.н. майнинга - когда к учетной записи пользователя подключаются вычислительные мощности (компьютерная сеть) и за это пользователю начисляются биткоины.

В связи с недавним ростом цены биткоина возрос спрос на видеокарты, из которых майнеры создают фермы майнинга, образованные объединением множества компьютеров в единую вычислительную сеть. В небогатых странах типа России "майнинг" является привлекательной формой получения дополнительного заработка, а несколько видеокарт способны окупиться в течение года.

Пару недель назад в Екатеринбурге также появилась возможность рассчитываться за т.н. "Нимы" являющиеся внутренней валютой социальной сети Нимзес (Nimses). Помимо ресторана "Огонёк" в Екатеринбурге за нимы можно рассчитываться одной из кальянных.

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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 18:16
#2
Топ Мастер
 
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Re: В Массажном (эротическом) салоне Екатеринбурга начали принимать Биткоины
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
получить услуги массажа от девушек можно и за биткоины
Да я порву их за битки
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moskva на форуме  
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